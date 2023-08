Opravu cesty od Veľkých Uheriec po Skýcov dokončia budúci rok v apríli

Veľké Uherce 16. augusta (TASR) - Rekonštrukciu cesty II/511 od Veľkých Uheriec v okrese Partizánske po Skýcov v okrese Zlaté Moravce kompletne dokončia zhotovitelia v apríli budúceho roka. Oproti pôvodnému plánu sa práce na jednom z úsekov predĺžia, na dvojici etáp bude i vyššia cena.



"S rekonštrukciou cesty druhej triedy začali vybrané stavebné firmy v polovici mája. Takmer 12-kilometrový úsek je rozdelený do troch samostatných etáp," pripomenula hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Kukučková. Krajská samospráva podľa nej do prác investuje celkovo približne 16 miliónov eur, a to aj za pomoci fondov Európskej únie (EÚ).



Náklady na rekonštrukciu prvého úseku cesty v dĺžke 3,4 kilometra, predstavujú 1,7 milióna eur, zhotoviteľom je spoločnosť COLAS Slovakia. Prvý úsek vedie od križovatky ciest I/64 a II/511, rieši rekonštrukciu cesty a dvoch mostov. Stavebná firma dokončila rekonštrukciu komunikácie, na dvojici mostov musí ešte dorobiť rímsy, položiť poslednú finálnu obrusnú vrstvu a osadiť zábradlia. Náklady na túto etapu rekonštrukcie sa nezvýšili, posunie sa len termín dokončenia prác, a to o 35 dní v súvislosti s technologickými zmenami na mostoch.



Technologicky najnáročnejšou je tretia etapa, ktorá zahŕňa takmer päťkilometrový horský úsek s veľmi členitým profilom. "Stavebné procesy sú náročné z dôvodu geologických pomerov a značná časť vozovky v dĺžke troch kilometrov bude postavená na železobetónových doskách, ktoré sú momentálne vo výstavbe," priblížil vedúci závodu Nitra spoločnosti Eurovia SK Peter Vanek.



Na rekonštrukciu tohto úseku cesty získal TSK z fondov EÚ osem miliónov eur, zo svojich zdrojov doplatí ďalšie štyri milióny eur. Cestu by mala firma finálne dokončiť v apríli budúceho roka.



Posledný, viac ako 3,4 kilometra dlhý úsek, ktorý vedie od osady Fatimová a rieši rekonštrukciu cesty od najvyššieho bodu až po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom, v blízkosti osady Klížske Lúčky, už Eurovia SK kompletne dokončila. "Na úseku momentálne zabezpečujeme dokončovacie práce, čo sa týka vodorovného a zvislého dopravného značenia," doplnil Vanek.



Úsek cesty budú môcť vodiči naplno využívať až po dokončení tretej etapy, teda v apríli budúceho roka. Náklady na rekonštrukciu tohto úseku presiahli 2,3 milióna eur.