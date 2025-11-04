< sekcia Ekonomika
Opravu problémového priecestia pred obcou Veľká Lomnica posunuli
Ide o priecestie s jedinečným identifikačným číslom SP0265 pred vstupom do obce v smere z Popradu.
Autor TASR
Veľká Lomnica 4. novembra (TASR) - Problémové železničné priecestie na ceste I/66 pred obcou Veľká Lomnica v okrese Kežmarok začnú opravovať tento týždeň. Pôvodne pritom malo byť hotové ešte koncom októbra. Z odboru komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) pre TASR potvrdili, že dôvodom zdržania bolo meškanie dodávky konštrukcie.
Ide o priecestie s jedinečným identifikačným číslom SP0265 pred vstupom do obce v smere z Popradu. „Oprava bola presunutá na termín od štvrtka 6. do pondelka 10. novembra. Dôvodom presunu prác bolo meškanie dodávky celogumovej priecestnej konštrukcie typu STRAIL z Nemecka,“ zdôvodnili železnice.
Rekonštrukciou priecestia dôjde podľa ŽSR k výraznému zlepšeniu stavu priecestia, a tým plynulému prejazdu všetkých účastníkov cestnej premávky. „Na uvedené priecestie boli v minulosti sťažnosti, ale bez ohľadu na tieto sťažnosti bola rekonštrukcia priecestia na základe skutkového stavu naplánovaná na tento rok,“ uviedol komunikačný odbor. Úsek bol problémový najmä pre cyklistov, keďže vo viacerých prípadoch sa im koleso zaseklo v priecestí a zaregistrovali tam aj niekoľko pádov.
