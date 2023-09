Opravy ciest po odstraňovaní vodárenských porúch majú byť kvalitnejšie

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS) sa dohodli na efektívnom postupe a mechanizme kontroly po zásahu a vykopávkach na cestách v správe krajských cestárov, ktoré realizuje subdodávateľsky StVPS vo svojej réžii. Výsledkom má byť kvalitná a bezpečná vozovka. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková.



Rokovanie v týchto dňoch iniciovalo vedenie BBRSC a týkalo sa zásahov na komunikáciách II. a III. triedy, pod ktorými sa nachádzajú vodovodné potrubia a prípojky. Dôvodom bol stav týchto ciest, ktoré majú vodári po zásahu vrátiť do pôvodného stavu.



"Naše kontroly ukázali, že opravy ciest po rozkopávkach spôsobených odstraňovaním porúch či inštaláciou vodovodných prípojok sú nie vždy vyhovujúcej kvality. Naša spoločnosť disponuje potrebnou technikou i odbornou pracovnou silou, preto sme kolegom z vodární navrhli, že tieto práce pre nich môžeme zmluvne zabezpečovať my alebo budeme aspoň kontrolovať kvalitu subdodávateľských prác," vysvetlil šéf BBRSC Martin Turčan.



Podľa riaditeľa odboru cestnej infraštruktúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Róberta Machalu opravy komunikácií stoja daňových poplatníkov nemalé zdroje. "Pre BBSK znamenajú náklady navyše a my sa ich snažíme eliminovať na minimum. Nechceme sa, najmä pre neodborné zásahy do povrchu vozovky, vracať k opraveným úsekom vždy po pár rokoch," konštatoval Machala.



Ako Turčan zdôraznil, kontrolná činnosť pri opravách sa už bude vykonávať v spoločnej súhre obidvoch partnerov.