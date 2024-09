Optimizmus amerických firiem v Číne klesol na rekordné minimum

Šanghaj 12. septembra (TASR) - Politické napätie, spomaľujúci sa hospodársky rast a tvrdá domáca konkurencia oslabujú dôveru amerických podnikov v Číne, pričom optimizmus v súvislosti s ich päťročným výhľadom klesol na rekordné minimum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na prieskum Americkej obchodnej komory (AmCham) v Šanghaji.



Len 47 % amerických firiem je optimistických, pokiaľ ide o päťročný výhľad ich podnikania v Číne, čo znamená pokles o päť percentuálnych bodov oproti minulému roku, oznámila AmCham vo štvrtok. Miera optimizmu je najnižšia od začiatku zverejňovania výročných správ AmCham o podnikaní v Číne v roku 1999. Rekordne nízky bol aj podiel firiem, ktoré dosiahli v roku 2023 zisk, a to na úrovni 66 %.



Trend poklesu ziskovosti odráža kombináciu viacerých faktorov, ako sú slabý domáci dopyt, deflácia a geopolitika, uviedol Allan Gabor, predseda AmCham v Šanghaji. Do prieskumu sa zapojilo 306 amerických firiem z rôznych odvetví.



Geopolitika zostáva pre väčšinu amerických podnikov pôsobiacich v Číne výzvou číslo jeden, pričom pred prezidentskými voľbami v USA sa zvýšila neistota týkajúca sa budúcnosti vzťahov medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Bilaterálne vzťahy označilo za najväčšiu výzvu pre podnikanie v Číne 66 % zúčastnených firiem.



Očakáva sa, že USA čoskoro prijmú konečné rozhodnutie o vyšších clách na čínske výrobky, ktoré začiatkom tohto roka oznámil prezident Joe Biden. Okrem iného 100 % clo na elektrické vozidlá, 50 % clo na polovodiče a solárne články a 25 % clo na lítium-iónové batérie mali začať platiť 1. augusta, ale Washington ich dvakrát odložil. V reakcii na to Čína vyzvala USA, aby okamžite zrušili všetky clá na čínsky tovar, a pohrozila odvetnými opatreniami.