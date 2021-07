Optimizmus malých firiem v USA je najväčší za 8 mesiacov

Washington 13. júla (TASR) - Optimizmus malých firiem v USA v júni vzrástol na najvyššiu úroveň za osem mesiacov. Pokrok pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 umožnil totiž uvoľnenie opatrení a opätovné otváranie ekonomiky. Ukázali to v utorok výsledky najnovšieho prieskumu spoločnosti NFIB.



Takzvaný index optimizmu pre malé podniky v USA sa v júni 2021 zvýšil na 102,5 bodu z 99,6 bodu v máji a dosiahol najvyššiu úroveň za osem mesiacov.



Sedem z 10 čiastkových indexov, z ktorých sa zostavuje výsledný indikátor optimizmu, sa v júni zvýšilo, zatiaľ čo tri sa v porovnaní s májom znížili.



Prieskum ďalej odhalil, že až 28 % malých podnikov plánuje vytvoriť nové pracovné miesta v nasledujúcich troch mesiacoch, čo je o jeden percentuálny bod viac ako v máji a rekordná úroveň.



"Optimizmus malých podnikov rastie s otváraním ekonomiky. No zároveň rekordný počet zamestnávateľov stále hlási, že kvalifikovaných uchádzačov o voľné pozície je málo alebo úplne chýbajú," uviedol Bill Dunkelberg, hlavný ekonóm NFIB, podľa ktorého majú majitelia firiem problémy aj s dodávkami surovín, a to v čase, keď dopyt stúpa.