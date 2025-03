Optimizmus malých podnikov v USA vo februári klesol

Washington 11. marca (TASR) - Optimizmus malých firiem v USA vo februári klesol viac, ako ekonómovia očakávali. Dosiahol pritom najnižšiu úroveň od októbra 2024. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu Národnej federácie nezávislého podnikania (NFIB). TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.



Prieskum odhalil, že tzv. index optimizmu pre malé podniky v USA sa vo februári 2025 v porovnaní s januárom znížil o 2,1 bodu na 100,7 bodu. To je menej než 101 bodov, ktoré očakávali analytici a najmenšia hodnota indexu od októbra 2024. Zároveň indikátor neistoty stúpol o 4 body na 104 bodov, čo je jeho druhá najvyššia úroveň v histórii prieskumov.



Očakávania vlastníkov malých firiem pokiaľ ide o zlepšenie podmienok v nasledujúcich šiestich mesiacoch sa znížili, pričom len 37 % z nich predpokladá zlepšenie, o 10 bodov menej ako v januári. Klesol aj podiel tých, ktorí považujú súčasné obdobie za vhodný čas na rozšírenie podnikania, a to o 5 bodov na 12 %.



Inflácia je aj naďalej veľkým problémom a umiestnila na druhom mieste hneď za najčastejšie uvádzaným problémom, ktorým je kvalita práce.



Percentuálny podiel vlastníkov malých firiem, ktorí zvýšili priemerné predajné ceny, vzrástol vo februári oproti januáru o 10 bodov na 32 %. To bol najväčší mesačný nárast od apríla 2021 a ďalších 29 % plánuje zvýšenie cien v nasledujúcich troch mesiacoch, čo je najvyšší počet za 11 mesiacov.