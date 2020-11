Optimizmus podnikateľov v priemysle pokračoval aj začiatkom novembra

Bratislava 27. novembra (TASR) - Optimizmus slovenských podnikateľov v priemysle pokračoval aj začiatkom novembra. Po troch mesiacoch sa zastavil rast pesimizmu v stavebníctve. Opatrenia druhej vlny pandémie podlomili výrazne dôveru podnikateľov v službách a mierne v obchode. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celkovo index ekonomickej dôvery v novembri po štvormesačnom raste mierne klesol. Trojmesačný kĺzavý priemer sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu (IES) klesol o 1,8 percentuálneho bodu (p. b) na hodnotu 86,6. Dôvera sa výrazne znížila v službách, mierne v obchode a nepatrne u spotrebiteľov. Naproti tomu sa mierne zvýšila v priemysle a stavebníctve. Aktuálna hodnota IES zaostáva za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 12,2 bodu a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 16,7 bodu.



Dôvera podnikateľov v odvetví priemyslu rástla druhý mesiac po sebe. Po októbrovom výraznejšom optimizme indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v novembri vzrástol miernejšie, a to o 3 p. b. na hodnotu 7, čím sa dostal na najvyššiu hodnotu od apríla 2018. Vývoj priaznivo ovplyvnilo najmä zlepšenie úrovne objednávok a pokles zásob hotových výrobkov.



Výrazne viac pesimizmu do budúcnosti vykazuje už druhý mesiac sektor služieb. V novembri sa indikátor dôvery v službách v porovnaní s októbrom znížil o 17 p. b. na hodnotu -29, čo je po apríli tohto roka druhý najvýraznejší medzimesačný prepad v histórii prieskumu od začiatku zisťovania v januári 2002.



Spotrebiteľská dôvera na Slovensku sa na začiatku novembra opäť posunula smerom nadol o 0,9 bodu na hodnotu -34,6 a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 15,6 bodu. Indikátor si pohoršil tretí mesiac za sebou po postupnom pomalom päťmesačnom zlepšovaní nasledovanom po hlbokom prepade v apríli.



V novembri po troch mesiacoch poklesu začali vidieť mierne optimisticky svoje podnikanie aj v stavebníctve. Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve medzimesačne stúpol o 1,5 p. b. na -48,0 a to najmä vplyvom priaznivejších hodnotení pri odhadoch vývoja zamestnanosti. Aktuálny výsledok dosiahol najnižšiu hodnotu od septembra 2013 a je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 24 bodov.



Dôvera firiem podnikajúcich v obchode klesla od októbra tohto roka o 1,7 p. b. na hodnotu 1,3 najmä vplyvom negatívneho hodnotenia súčasných podnikateľských aktivít. S výnimkou štyroch mesiacov (apríl až júl) v období prvej vlny koronakrízy ide o najnižšiu hodnotu od októbra 2013.