Optimizmus trhov miere podporil cenu zlata
Autor TASR
Londýn 16. apríla (TASR) - Cena zlata vo štvrtok mierne vzrástla, k čomu prispel rastúci optimizmus trhov, že konflikt na Blízkom východe sa podarí ukončiť. Zmiernili by sa tým obavy z vysokej inflácie, čo by zasa zlepšilo vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Spotová cena zlata dosiahla tesne predpoludním 4815,15 USD (4087,56 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,5 %. Júnový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex vzrástol 0,3 % na 4836,50 USD/unca.
Podľa najnovších správ Washington a Teherán zvažujú predĺženie pôvodného dvojtýždňového prímeria s cieľom vytvoriť väčší priestor na rokovania, napriek tomu, že kľúčový Hormuzský prieliv zostáva v dôsledku dvojitej blokády uzatvorený. Prímerie medzi USA a Iránom tlak na zlato v poslednom období zmiernilo, cena drahého kovu je však stále zhruba o 9 % nižšia, než bola na konci februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán.
(1 EUR = 1,178 USD)
