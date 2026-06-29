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OPATRENIA PRIŠLI VČAS: Horúčavy sa prejavili aj na vlakoch
Podľa ŽSR nejde o slovenské špecifikum. Extrémne horúčavy zaťažujú železničnú infraštruktúru naprieč Európou.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Už počas uplynulého víkendu sa potvrdila opodstatnenosť preventívneho zavedenia prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti na železniciach na maximálne 80 kilometrov za hodinu v okresoch, pre ktoré Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) o tom informovali v pondelok s tým, že obmedzenie traťovej rýchlosti oznámili ešte v piatok (26. 6.).
Cieľom týchto opatrení je zachovať bezpečnosť železničnej dopravy a minimalizovať riziko deformácií koľaje a ďalších negatívnych vplyvov extrémnych teplôt na železničnú infraštruktúru.
„Na viacerých tratiach bolo potrebné zavádzať ďalšie miestne obmedzenia rýchlosti z dôvodu ochrany železničnej infraštruktúry a v niektorých prípadoch došlo aj k vybočeniu koľaje, ktoré si vyžiadalo prerušenie železničnej dopravy,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Takéto udalosti zaznamenali ŽSR napríklad v úsekoch Brezno-Halny - Gašparovo či Žarnovica - Nová Baňa, kde bolo potrebné okamžite zastaviť prevádzku, vykonať kontrolu trate a zabezpečiť opravu.
Okrem vybočení koľají vysoké teploty ovplyvnili aj ďalšie prvky železničnej infraštruktúry. Na trati Spišské Vlachy - Markušovce sa uvoľnilo závažie trakčného vedenia vplyvom vysokých teplôt, čo si vyžiadalo neplánovanú výluku druhej traťovej koľaje. V Považskej Bystrici vypadlo napájanie technologických zariadení a v Banskej Bystrici sa zvýšila hrana nástupišťa približne o 15 centimetrov.
„Po celom Slovensku bolo zároveň počas celého uplynulého týždňa potrebné zavádzať prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti z dôvodu vysokých teplôt a podozrenia na smerové chyby koľaje,“ potvrdila Lániková.
Na úsekoch Nové Košariská - Podunajské Biskupice a Šajdíkove Humence - Šaštín-Stráže 23. júna zaznamenali podozrenie na vybočenie koľaje. Na oboch úsekoch bezodkladne zaviedli prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti a skontrolovali trať.
Rušňovodič vlaku 26. júna ohlásil na úseku Šaľa - Galanta podozrenie na smerovú chybu koľaje. Následne vyhlásili neplánovanú výluku, vykonali opravu a obmedzili rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu. V ten istý deň smerovú chybu zistili aj v stanici Bratislava-Nové Mesto, kde po jej odstránení rovnako obmedzili rýchlosť.
„Prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti, najčastejšie na 50 alebo 30 kilometrov za hodinu, sa týkali posledných sedem dní napríklad aj úsekov Nemčanka - Boleráz, Smolenice - Dúbrava, Senica - Šajdíkove Humence, Sekule - Veľké Leváre, Sereď - Križovany nad Dudváhom, Komárno - Dunajská Streda či Bratislava - Rusovce,“ vymenovala Lániková.
Podľa ŽSR nejde o slovenské špecifikum. Extrémne horúčavy zaťažujú železničnú infraštruktúru naprieč Európou. Vysoké teploty spôsobujú rozťažnosť koľajníc, deformácie koľají, zväčšenie previsu trolejového vedenia či poruchy zabezpečovacích zariadení vo viacerých európskych krajinách. Správcovia železničnej infraštruktúry preto pristupujú k rovnakým preventívnym opatreniam ako ŽSR - intenzívnejším kontrolám tratí, monitorovaniu rizikových úsekov a dočasnému znižovaniu traťovej rýchlosti.
Cieľom týchto opatrení je zachovať bezpečnosť železničnej dopravy a minimalizovať riziko deformácií koľaje a ďalších negatívnych vplyvov extrémnych teplôt na železničnú infraštruktúru.
„Na viacerých tratiach bolo potrebné zavádzať ďalšie miestne obmedzenia rýchlosti z dôvodu ochrany železničnej infraštruktúry a v niektorých prípadoch došlo aj k vybočeniu koľaje, ktoré si vyžiadalo prerušenie železničnej dopravy,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Takéto udalosti zaznamenali ŽSR napríklad v úsekoch Brezno-Halny - Gašparovo či Žarnovica - Nová Baňa, kde bolo potrebné okamžite zastaviť prevádzku, vykonať kontrolu trate a zabezpečiť opravu.
Okrem vybočení koľají vysoké teploty ovplyvnili aj ďalšie prvky železničnej infraštruktúry. Na trati Spišské Vlachy - Markušovce sa uvoľnilo závažie trakčného vedenia vplyvom vysokých teplôt, čo si vyžiadalo neplánovanú výluku druhej traťovej koľaje. V Považskej Bystrici vypadlo napájanie technologických zariadení a v Banskej Bystrici sa zvýšila hrana nástupišťa približne o 15 centimetrov.
„Po celom Slovensku bolo zároveň počas celého uplynulého týždňa potrebné zavádzať prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti z dôvodu vysokých teplôt a podozrenia na smerové chyby koľaje,“ potvrdila Lániková.
Na úsekoch Nové Košariská - Podunajské Biskupice a Šajdíkove Humence - Šaštín-Stráže 23. júna zaznamenali podozrenie na vybočenie koľaje. Na oboch úsekoch bezodkladne zaviedli prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti a skontrolovali trať.
Rušňovodič vlaku 26. júna ohlásil na úseku Šaľa - Galanta podozrenie na smerovú chybu koľaje. Následne vyhlásili neplánovanú výluku, vykonali opravu a obmedzili rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu. V ten istý deň smerovú chybu zistili aj v stanici Bratislava-Nové Mesto, kde po jej odstránení rovnako obmedzili rýchlosť.
„Prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti, najčastejšie na 50 alebo 30 kilometrov za hodinu, sa týkali posledných sedem dní napríklad aj úsekov Nemčanka - Boleráz, Smolenice - Dúbrava, Senica - Šajdíkove Humence, Sekule - Veľké Leváre, Sereď - Križovany nad Dudváhom, Komárno - Dunajská Streda či Bratislava - Rusovce,“ vymenovala Lániková.
Podľa ŽSR nejde o slovenské špecifikum. Extrémne horúčavy zaťažujú železničnú infraštruktúru naprieč Európou. Vysoké teploty spôsobujú rozťažnosť koľajníc, deformácie koľají, zväčšenie previsu trolejového vedenia či poruchy zabezpečovacích zariadení vo viacerých európskych krajinách. Správcovia železničnej infraštruktúry preto pristupujú k rovnakým preventívnym opatreniam ako ŽSR - intenzívnejším kontrolám tratí, monitorovaniu rizikových úsekov a dočasnému znižovaniu traťovej rýchlosti.