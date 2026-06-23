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Oracle v minulom finančnom roku znížil počet zamestnancov o 13 %
Popredný poskytovateľ softvérových služieb reorganizuje svoj obchodný model.
Autor TASR
New York 23. júna (TASR) - Americký softvérový koncern Oracle vo svojom uplynulom finančnom roku znížil počet zamestnancov o 13 % alebo približne 21.000. Popredný poskytovateľ softvérových služieb reorganizuje svoj obchodný model, čo čiastočne súvisí s rozširujúcim sa nasadením umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
K 31. máju 2026 Oracle zamestnával 141.000 ľudí, zatiaľ čo v predchádzajúcom finančnom roku to bolo 162.000, oznámila spoločnosť v pondelok (22. 6). Náklady na odstupné a iné výdavky súvisiace s transformáciou dosiahli 1,84 miliardy dolárov (1,61 miliardy eur). V predchádzajúcom roku to bolo 374 miliónov USD.
V technologickom odvetví rastú obavy zo straty práce v dôsledku využívania AI. Podľa údajov portálu Layoffs, ktorý monitoruje rušenie pracovných miest, 196 technologických spoločností od začiatku tohto roka prepustilo viac ako 119.800 zamestnancov.
(1 EUR = 1,1456 USD)
K 31. máju 2026 Oracle zamestnával 141.000 ľudí, zatiaľ čo v predchádzajúcom finančnom roku to bolo 162.000, oznámila spoločnosť v pondelok (22. 6). Náklady na odstupné a iné výdavky súvisiace s transformáciou dosiahli 1,84 miliardy dolárov (1,61 miliardy eur). V predchádzajúcom roku to bolo 374 miliónov USD.
V technologickom odvetví rastú obavy zo straty práce v dôsledku využívania AI. Podľa údajov portálu Layoffs, ktorý monitoruje rušenie pracovných miest, 196 technologických spoločností od začiatku tohto roka prepustilo viac ako 119.800 zamestnancov.
(1 EUR = 1,1456 USD)