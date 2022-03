Orange a Másmóvil rokujú o vytvorení spoločného podniku v Španielsku

Paríž/Madrid 8. marca (TASR) - Francúzska telekomunikačná spoločnosťou Orange rokuje o zlúčení svojej španielskej divízie s tamojším operátorom Másmóvil Ibercom. Celková hodnota spoločného podniku sa odhaduje na 19,6 miliardy eur a každý z operátov by v ňom mal rovnaký 50-percentný podiel.



Orange Spain má totiž hodnotu približne 8,1 miliardy eur a Másmóvil 11,5 miliardy eur. Očakáva sa, že transakcia, ktorá podlieha schváleniu príslušnými správnymi a regulačnými úradmi, bude podpísaná v 2. štvrťroku 2022 a dokončená v 2. štvrťroku 2023.



Orange mal už dlhšie záujem o konsolidáciu problematického španielskeho trhu, kde je druhým najväčším operátorom po Telefónike. Tretia priečka patrí Vodafonu a Másmóvil je štvrtý.



Másmóvil bol pred dvoma rokmi vyradený z burzy po tom, ako ho kúpili tri súkromné investičné fondy Cinven, KKR & Co a Providence Equity Partners. Másmóvil poznamenal tiež, že jeho dcérske firmy Totem Spain a Másmóvil Portugal nie sú súčasťou zamýšľanej transakcie.



Dohoda zahŕňa aj právo spustiť prvotnú verejnú ponuku akcií (IPO) za určitých podmienok.



Kombinované tržby po fúzii sa odhadujú na viac ako 7,5 miliardy eur a prevádzkový zisk EBITDAaL na vyše 2,2 miliardy eur. Očakáva sa, že spoločný podnik prinesie ročné synergie vo výške 450 miliónov eur od tretieho roka po uzavretí.



Podľa analytikov predstavuje táto dohoda prvú skúšku pre regulačné úrady a ich ochotu schváliť konsolidáciu trhu po pandémii nového koronavírusu. Ak dajú dohode zelenú, mohla by otvoriť cestu k množstvu ďalších aliancií na trhoch, ako Taliansko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo.



Španielsko je v rámci telekomunikačných trhov v Európe jedným z najkonkurenčnejších, keďže tam medzi sebou súťaží o klienta množstvo spoločností. Väčšie firmy, ako Orange, Másmóvil a Vodafone, už mesiace upozorňujú, že návratnosť kapitálu je na súčasnej úrovni neudržateľná.



Rokovania o fúzii španielskej divízie Orange s Másmóvilom vyzerajú nádejne. Telefónica, najväčší operátor v Španielsku a bývalý monopol, verejne uviedol, že podporuje konsolidáciu trhu.



Dohoda medzi Másmóvil a Orange by zasadila ranu spoločnosti Vodafone, ktorá už niekoľko rokov zápasí s problémami v Španielsku a bola dlho považovaná za najpravdepodobnejšieho kandidáta na spojenie s Másmóvilom. Ale zatiaľ čo Orange má druhú najväčšiu optickú sieť v krajine, väčšina širokopásmového pripojenia Vodafone sa ponúka cez kábel, čo sťažuje synergie.



Másmóvil je už pre Orange významným veľkoobchodným klientom v optických aj mobilných sieťach.



TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.