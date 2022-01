Oravec: Sme sklamaní, že kilečko 2 ešte stále nebolo zaradené na vládu

Bratislava 26. januára (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR je sklamané, že balíček na podporu podnikateľského prostredia, tzv. "kilečko 2" ešte stále nebolo zaradené do programu rokovania vlády, pričom prísľub bol, že sa v programe objaví hneď na prvom tohtoročnom zasadnutí, ak sa zrealizujú konzultácie s premiérom. Skonštatoval to štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec po stredajšom rokovaní vlády.



Oravec hovorí, že vysvetlením nezaradenia materiálu bolo to, že ho ešte posudzuje minister financií Igor Matovič (OĽANO). "Má k nemu otázky, ktoré by si chcel prejsť," podotkol s tým, že MH však bolo pripravené stretnúť sa už v decembri minulého roka.



"Minister financií vyjadril určité výhrady voči spôsobu predkladania toho materiálu, čo však podľa môjho názoru nie je rovnakým metrom na všetky materiály," povedal Oravec a vysvetlil, že výhradou bolo ukladanie uznesení iným ministerstvám. To však podľa neho nie je nič netradičné, čo ministrom deklaroval aj na príklade stredajšieho rokovania, kde sa tiež takéto materiály objavili. Štátny tajomník takisto kritizuje, že kým "kilečko 2" prešlo poctivým pripomienkovaním, medzičasom sa na vláde prijalo množstvo takých materiálov, ku ktorým sa medzirezortné pripomienkové konanie nekonalo.



Na otázku, v čom vidí motiváciu odkladania materiálu, odpovedal, že ide zrejme o čakanie na absolútnu podporu Matovičovej daňovo-odvodovej revolúcie. Tá sa však podľa Oravca nedá porovnávať s "kilečkom 2" a nie je podľa neho reálne očakávať, že sa takáto zmena dostane po štyroch tlačových konferenciách na vládu za pár dní.