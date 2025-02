Oravské ferozliatinárske závody sťahujú časť výroby do Uzbekistanu

Oravský Podzámok 18. februára (TASR) - Oravské ferozliatinárske závody (OFZ) sťahujú časť svojej výroby do Uzbekistanu. V pondelok (17. 2.) to potvrdil výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok.



Podľa Klocoka je presťahovanie časti výroby už nezvratný proces. Investícia v Uzbekistane už prebieha a časť výroby už je na ceste. "Náš záujem je zanechať čím najviac výroby na Slovensku, to znamená, že do Uzbekistanu by sme možno nepreniesli výrobné zariadenia odtiaľto, ale urobili by sme tam nové zariadenia, ale momentálne to tak, žiaľbohu, nevyzerá," priblížil výkonný riaditeľ OFZ.



Dodal, že zatiaľ ceny elektrickej energie na Slovensku a v Európskej únii sú výrazne vyššie, ako má konkurencia z tretích krajín. Preto zatiaľ inú ekonomickú možnosť, ako presťahovať časť výroby nemajú. Minimálne 50 percent výroby sa snažia zanechať na Slovensku.