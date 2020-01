Oravskí dopravcovia podporili štrajk, ukázali i na regionálne problémy

Trstená 7. januára (TASR) - Združenie oravských dopravcov podporilo utorňajší štrajk, ktorý iniciovala Únia autodopravcov Slovenska (UNAS). Protestnej jazdy od štátnej hranice v Trstenej do obce Lokca sa zúčastnilo viac ako 50 kamiónov a desať autobusov. Okrem požiadaviek únie chceli Oravci poukázať aj na regionálne problémy, akým je napríklad uzatvorenie horského priechodu Príslop v zime pre nákladné motorové vozidlá presahujúce vyznačenú dĺžku.



"Máme za to, že táto nedomyslená uzávera ničí akékoľvek dôstojné podnikateľské prostredie pre nás, oravských dopravcov. Preto požadujeme zrušenie tejto značky cez Príslop a rovnako značky zákazu prejazdu kamiónov z Kysúc do Oravskej Lesnej. Ďalej požadujeme zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta, kým sa nevyriešia nezrovnalosti na základe správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR," povedal predseda Združenia oravských dopravcov Anton Klimčík.



Protestný sprievod kamiónov a autobusov prešiel v utorok po trase Trstená, Tvrdošín, Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová, Oravský Podzámok, Hruštín a Babín. Jazdu zakončili popoludní v Lokci. Na bezpečnosť a plynulosť premávky dohliadal zvýšený počet policajných hliadok. "V tomto prípade sme nasadili zhruba osem hliadok na celom úseku cesty. Dopravu usmerňujeme tak, aby nedošlo k žiadnym ťažkostiam alebo kolíziám," skonštatoval riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne Ladislav Hlavatík.



O zorganizovaní utorňajšieho štrajku informovala UNAS po decembrovom (27. 12.) stretnutí autodopravcov v Hornom Hričove v okrese Žilina. "Dôvodom prijatia tohto krajného opatrenia je dlhodobo zvyšujúce sa daňové zaťaženie v cestnej dani, spotrebnej dani, dani z minerálnych olejov (pohonných látok) a odhalenia NKÚ SR o nehospodárnom výbere mýta," spresnila koncom minulého roka únia.