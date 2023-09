Orbán chce v Paksi francúzske palivo, to je proti záujmom Rusov

Budapešť 12. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán v nedeľu oznámil, že vládnutie plánuje do roku 2034. Na neverejnom takzvanom občianskom pikniku v obci Kötse v Šomodskej župe tiež povedal, že atómová elektráreň v Paksi by mala fungovať s francúzskym palivom namiesto ruského, čo je podľa servera telex.hu zrejmým krokom voči ruským záujmom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Odborník na atómovú energiu Attila Aszódi pre server potvrdil, že Paks môže fungovať aj na francúzske palivo namiesto ruského. Bol by to prekvapujúci krok, avšak odborne by bol opodstatnený a v Európskej únii už má precedensy, konštatoval expert.



EÚ už pomerne dlhý čas pracuje na diverzifikácii, ktorá sa sformulovala po ruskej anexii Krymu v roku 2014. Rusko sa napriek všetkej svojej politickej či vojenskej agresivite snažilo ukázať ako spoľahlivý dodávateľ v energetickom priemysle. Po začatí invázie na Ukrajine 24. februára 2022 sa však na trhu so zemným plynom objavili obmedzenia dodávok, dlhodobá "údržba" potrubí a boli vypovedané zmluvy, píše server.



Orbánove slová, ktoré však zazneli za zatvorenými dverami pre úzky kruh jeho politických spojencov a nie je možné ich overiť, boli možno akýmsi otvorením sa Francúzsku, a to z politických dôvodov. Projekt Paks II. sprevádzal mesiace trvajúci spor, pretože pre nemecký Siemens Energy nechce nemecká vláda vydať exportnú licenciu na dodávku niektorých komponentov riadiacej techniky, a to ani napriek tomu, že na ne neplatia sankcie. Francúzsky Framatome však už naznačil, že je pripravený spolupracovať.