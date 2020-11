Orbán: Dokážeme financovať svoje projekty, trebárs aj úverom z Ázie

Budapešť 20. novembra (TASR) - Maďarsko je stabilnou krajinou a všetko, čo vláda naplánovala na nadchádzajúcich desať rokov, si dokáže financovať aj z vlastných zdrojov. Vyhlásil to v piatok v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po štvrtkovom (19. 11.) mimoriadnom videosamite Európskej únie (EÚ), ktorého témou bol aj spor Bruselu s Poľskom a Maďarskom v otázke rozpočtu Únie.



Šéfovia štátov a vlád členských krajín EÚ nedosiahli pokrok v spore s uvedenými krajinami, ktoré zablokovali sedemročný rozpočet EÚ a naň naviazaný ozdravný plán po koronakríze, čo znamená finančný balík v hodnote 1,8 bilióna eur.



Orbán k sporu opakovane poznamenal, že nový právny mechanizmus EÚ o previazanosti čerpania eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu v podstate slúži na to, aby si Brusel dokázal vynútiť úlohy, ktoré Maďarsko odmieta, napríklad odstránenie hraničných zábran či vpustenie migrantov.



"Najkorupčnejším človekom svetovej politiky je George Soros (americký finančník), ktorý platí mnoho politikov, medzi nimi aj tých, ktorí sa teraz pokúšajú vydierať Maďarsko a Poľsko finančnými zdrojmi EÚ," dodal.



Maďarský premiér ďalej zdôraznil, že síce nemá rád zahraničné úvery, ale ako dodal, Maďarsko stojí v súčasnosti ekonomicky na stabilných základoch a na rozdiel od krízového roku 2008 má teraz možnosti čerpať výhodné zahraničné úvery, trebárs aj z ázijských trhov.



Poľsko a Maďarsko ešte pred samitom naznačili, že vetujú dlhodobý rozpočet a rozsiahly plán ekonomickej pomoci, pretože si myslia, že mechanizmus právneho štátu bude použitý ako ideologická zbraň na ich potrestanie.



Ak sa lídrom EÚ nepodarí prelomiť súčasnú patovú situáciu do konca roka, Únia bude od januára fungovať s obmedzenými finančnými zdrojmi, čo znamená ohrozenie mnohých programov v prospech ľudí a podnikov vrátane tých, z ktorých profitujú aj občania a podniky v Poľsku a Maďarsku.





