< sekcia Ekonomika
Orbán: Maďarsko podá pre zákaz dovozu ruského plynu žalobu proti EÚ
„Neakceptujeme toto zjavne nezákonné riešenie, ktoré je v rozpore s európskymi hodnotami,“ povedal Orbán.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 14. novembra (TASR) - V spore o zákaz dovozu ruského plynu podá Maďarsko žalobu proti Európskej únii, vyhlásil v piatok maďarský premiér Viktor Orbán. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Neakceptujeme toto zjavne nezákonné riešenie, ktoré je v rozpore s európskymi hodnotami,“ povedal Orbán. „Obrátime sa na Súdny dvor EÚ,“ dodal v rozhovore pre štátny rozhlas. Napriek ruskej vojne proti Ukrajine, ktorá trvá už takmer štyri roky, je Maďarsko jedným z posledných zostávajúcich spojencov Moskvy v EÚ a naďalej je silne závislé od dovozu energie z Ruska, poznamenala agentúra APA.
V minulosti Budapešť využila svoje právo veta v spoločenstve 27 štátov, aby získala výnimky zo sankcií EÚ zameraných na ruský energetický sektor. V októbri sa členské štáty EÚ dohodli, že do konca roka 2027 postupne ukončia dovoz zemného plynu z Ruska. Podľa diplomatických zdrojov tento krok podporili všetky krajiny s výnimkou Maďarska a Slovenska, uviedla agentúra APA.
„Neakceptujeme toto zjavne nezákonné riešenie, ktoré je v rozpore s európskymi hodnotami,“ povedal Orbán. „Obrátime sa na Súdny dvor EÚ,“ dodal v rozhovore pre štátny rozhlas. Napriek ruskej vojne proti Ukrajine, ktorá trvá už takmer štyri roky, je Maďarsko jedným z posledných zostávajúcich spojencov Moskvy v EÚ a naďalej je silne závislé od dovozu energie z Ruska, poznamenala agentúra APA.
V minulosti Budapešť využila svoje právo veta v spoločenstve 27 štátov, aby získala výnimky zo sankcií EÚ zameraných na ruský energetický sektor. V októbri sa členské štáty EÚ dohodli, že do konca roka 2027 postupne ukončia dovoz zemného plynu z Ruska. Podľa diplomatických zdrojov tento krok podporili všetky krajiny s výnimkou Maďarska a Slovenska, uviedla agentúra APA.