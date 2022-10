Orbán: Neverím, že nevedia, kto poškodil plynovod Severný prúd

Budapešť 14. októbra (TASR) - V zmysle maďarských právnych noriem bol útok na plynovody Severný prúd 1 a 2 teroristickým činom, vyhlásil v piatok v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a dodal, že neverí, že v 21. storočí nedokážu zistiť, kto útoky spáchal. Informuje o tom spravodajca TASR.



"Mňa nepresvedčia o tom, že nevedia, čo sa stalo. Dnes prostredníctvom satelitov je možné nahliadnuť aj do bytov," podotkol premiér.



Maďarsko podľa jeho slov dnes dostáva ruský zemný plyn cez turecký plynovod. "Kto by zaútočil na ten plynovod, spáchal by teroristický čin a naša krajina by podľa toho konala," varoval Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)