Orbán podpísal strategickú dohodu s čínskou automobilkou BYD

Budapešť 15. mája (TASR) - Maďarská vláda podpísala dohodu o strategickej spolupráci s čínskym výrobcom elektromobilov BYD, ktorý buduje závod v juhomaďarskom Segedíne a ktorý mieni presťahovať svoje európske sídlo do Maďarska. Podľa servera hvg.hu to oznámil vo štvrtok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„V uplynulých dvoch rokoch sa na vzájomnej dohode vykonalo veľa práce, čo znamená, že domáca výroba automobilov môže vstúpiť do ďalšej fázy a autá budúcnosti sa budú vyrábať aj v Maďarsku,“ povedal po podpísaní dohody Orbán.



Podľa jeho slov do novej éry môže Maďarsko vstúpiť iba vtedy, ak bude mať strategickú spoluprácu s Čínou. „Týmto súčasne modernizujeme a zvyšujeme odolnosť maďarskej ekonomiky,“ podčiarkol.



Čínska spoločnosť BYD postaví svoju prvú európsku továreň na výrobu elektromobilov v Maďarsku. Vyhlásil to vlani 9. mája maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. V Segedíne na juhu krajiny sa už realizujú stavebné práce.



Pre Maďarsko je kľúčové, aby bol v krajine automobilový priemysel zastúpený vo všetkých podobách od výroby cez výskum až po služby, pokračoval Szijjártó. Maďarsko preto podľa neho teraz so spoločnosťou BYD rokuje o ďalšom rozšírení spolupráce. BYD už v Maďarsku prevádzkuje závod na výrobu autobusov.



Spoločnosť BYD oznámila plán výstavby závodu v Maďarsku v decembri 2023. Tri mesiace predtým Európska komisia (EK) začala vyšetrovanie poskytovania štátnych dotácií pre čínskych výrobcov elektromobilov. Umiestnenie závodu v Maďarsku by mohlo spoločnosti umožniť vyhnúť sa prípadným dovozným clám. Automobilka sa pre Maďarsko rozhodla po tom, ako zhruba rok dostávala ponuky zo strany viacerých európskych štátov vrátane Nemecka a Francúzska. Závod má vyrábať elektrické vozidlá a plug-in hybridy pre európsky trh.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)