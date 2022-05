Orbán privítal výnimku zo zákazu EÚ na dovoz ruskej ropy

Budapešť 31. mája (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v utorok privítal výnimku zo zákazu Európskej únie (EÚ) na dovoz ruskej ropy. To umožní jeho krajine aj naďalej dostávať lacnú ropu od Moskvy. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Po týždňoch rokovaní medzi EÚ a Budapešťou lídri bloku uzavreli kompromisnú dohodu, ktorá zakazuje dovoz ruskej ropy tankermi po mori, ale umožňuje jej dodávky ropovodom. Vnútrozemské štáty ako Maďarsko, ale aj Slovensko a Česko, tak budú aj naďalej dodávať ruskú ropu pre svoje ekonomiky.



"Rodiny môžu dnes v noci pokojne spať," uviedol Orbán vo videu zverejnenom na svojej facebookovej stránke. "Dosiahli sme dohodu, v ktorej sa uvádza, že krajiny dostávajúce ropu ropovodom, môžu pokračovať v prevádzke svojich ekonomík za predchádzajúcich podmienok," dodal.



Orbán hrozil vetovaním dohody a varoval, že zastavenie ruských dodávok by zničilo ekonomiku jeho krajiny. Všeobecný zákaz dovozu "by bol pre nás neznesiteľný, ako atómová bomba, ale podarilo sa nám tomu vyhnúť," povedal.



Budapešť, ktorá za vlády Orbána udržovala tesné vzťahy s Moskvou až do invázie na Ukrajinu, uviedla, že zákaz ruskej ropy by vyvolal recesiu, nedostatok a raketový rast cien a podkopal energetickú bezpečnosť Maďarska. Vnútrozemské Maďarsko dostáva približne 65 % ropy pre svoju spotrebu cez ruský ropovod Družba.



Podľa šéfky EÚ Ursuly von der Leyenovej kompromisná dohoda "do konca roka zníži dovoz ropy z Ruska do EÚ o približne 90 %".