Orbán si želá zrušenie sankcií EÚ voči Rusku

Budapešť 31. januára (TASR) - Maďarsko by si želalo zrušenie sankcií Európskej únie (EÚ) voči Rusku, pretože poškodzujú hospodárstvo celého spoločenstva, vyhlásil v piatok maďarský premiér Viktor Orbán vo vysielaní rozhlasovej stanice Kossuth Rádió. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Záujmom Maďarska je, aby sa (sankcie EÚ voči Rusku) zrušili, pretože sme pre ne za tri roky prišli o 19 miliárd eur," povedal Orbán a dodal, že o tejto téme neustále hovorí na samitoch spoločenstva v Bruseli. Maďarsko podľa neho nikdy nepodporovalo politiku sankcií, ale zároveň ich nevetovalo, aby nenarušilo jednotu EÚ. "Nechceme opustiť Európsku úniu a nechceme stále všetko blokovať, preto sme vždy hovorili, že sankcie nie sú v našom záujme, ale nebudeme ich vetovať. V opačnom prípade by sa situácia ešte zhoršila a paralyzovalo by to celý európsky mechanizmus," vysvetlil maďarský premiér.



Maďarsko doteraz hlasovalo za každý z 15 balíkov sankcií EÚ voči Rusku, pričom si podľa TASS zabezpečilo výnimky z reštriktívnych opatrení v energetickom sektore a Rusko je vďaka tomu stále jeho hlavným dodávateľom energie. Maďarsko naďalej dostáva z Ruska veľké objemy ropy prostredníctvom ropovodu Družba a plynu cez ropovod Turecký prúd a jeho vetvy v Bulharsku a Srbsku. Okrem toho bol projekt maďarskej jadrovej elektrárne Paks-2, ktorú stavia ruská štátna spoločnosť Rosatom, vyňatá zo sankcií EÚ, poznamenáva TASS.