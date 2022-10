Orbán vyzval na zníženie inflácie na polovicu do konca roka 2023

Budapešť 14. októbra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok oznámil, že požiadal ministra financií a guvernéra centrálnej banky, aby do konca budúceho roka znížili mieru inflácie aspoň na polovicu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"S úctou som požiadal guvernéra centrálnej banky a inštruoval som ministra financií, aby mieru inflácie do konca budúceho roka znížili aspoň na polovicu," povedal Orbán pre štátny rozhlas a dodal, že očakáva jednocifernú infláciu do konca roka 2023.



Orbán neuviedol ďalšie podrobnosti, ale povedal, že boj proti inflácii je prvoradý.



Maďarská centrálna banka čelí spomedzi stredoeurópskych bánk jednej z najväčších výziev, pokiaľ ide o obmedzenie inflácie po tom, ako minulý mesiac oznámila, že ukončí cyklus prudkého zvyšovania úrokových sadzieb, ktoré sú na úrovni 13 %.



Medziročná miera inflácie v Maďarsku v septembri vyskočila na 20,1 % z 15,6 % v auguste. Jadrová inflácia bola nad očakávaniami na úrovni 20,7 %.



Od septembrového stretnutia centrálnej banky sa maďarský forint oproti euru znížil na rekordné minimá, čelí tlaku silného dolára aj závislosti Maďarska od dovozu ruskej energie a ovplyvňuje ho spor Budapešti o právny štát s Európskou úniou, ktorý obmedzil krajine prístup k miliardám eur z eurofondov.