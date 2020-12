Budapešť 20. decembra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán znížil podnikom daňovú sadzbu na polovicu, aby tak podľa jeho slov, pomohol zmierniť ekonomické dôsledky pandémie nového koronavírusu na životy ľudí.



„Uprostred pandémie musíme chrániť rodiny a podniky a životy ľudí,“ vyhlásil Orbán vo videu, ktoré zverejnil v sobotu (19. 12.) na sociálnej sieti Facebook. „Pre nás sa počíta každý ľudský život a každé pracovné miesto,“ dodal.



Očakáva sa však, že tento krok zasiahne približne 3000 mestských zastupiteľstiev, pre ktoré sú daňové príspevky jediným stálym zdrojom príjmu. Orbán sa o tom nezmienil, uviedol však, že obce a mestá s menej ako 25.000 obyvateľov môžu získať kompenzácie za výpadok príjmov z daní. Vláda bude podľa neho spolupracovať s väčšími mestami individuálne na otázke, ako to vybalansovať.



Od roku 2018, keď sa v Maďarsku konali voľby do miestnych samospráv, má väčšinu maďarských veľkých miest vrátane Budapešti pod kontrolou opozícia. Straty z príjmu z podnikania by ich mohli tvrdo zasiahnuť, ak nebudú mať žiadny iný zdroj príjmu na vyrovnanie tohto výpadku daní.



Primátor Budapešti Gergely Karácsony na Orbánove kroky reagoval vyhlásením: „Pre samosprávy, ktoré už balansujú na pokraji priepasti, to v skutočnosti znamená popravu,“ napísal na Facebooku. „Sociálne, ekonomické a politické dôsledky tejto vládnej politiky sú nevyčísliteľné,“ dodal.