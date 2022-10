Orbán: Znížime infláciu na jednociferné číslo

Budapešť 28. októbra (TASR) - Cieľom maďarskej vlády je do konca roka 2023 znížiť mieru inflácie na jednociferné číslo, teda pod 10 %. V najbližších týždňoch kabinet prijme rozhodnutia, ktoré umožnia rozšíriť počet produktov v obchodoch, na ktoré bude platiť cenový strop, vyhlásil v piatok vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Ak by neboli žiadne sankcie, zistili by sme, že inflácia, teda miera rastu cien, by sa okamžite znížila minimálne o polovicu, možno aj viac," povedal Orbán v súvislosti so sankciami voči Rusku.



Premiér ďalej poznamenal, že kvôli Rusom prichádza do Európy celkovo menej plynu. Podľa jeho slov je možné, že v celej Európe je a bude menej plynu, ako je potrebné, ale to sa netýka Maďarska. "Maďarsko uzavrelo s Ruskom dlhodobé zmluvy, ktoré zaručujú, že dodávky plynu do krajiny budú v poriadku," zdôraznil.



Maďarská vláda s platnosťou od 15. novembra 2021 nariadila úradnú cenu základných druhov pohonných látok vo výške 480 forintov (1,16 eura) za liter. Od 30. júla však regulované ceny môžu využívať už iba súkromné vozidlá s maďarským evidenčným číslom, poľnohospodárske stroje a taxíky.



Regulované ceny šiestich druhov potravín začali platiť 1. februára, pôvodne toto rozhodnutie platilo do 1. mája. "Ceny kryštálového cukru, pšeničnej múky, slnečnicového oleja, bravčového stehna, kuracích pŕs i chrbtov, ako aj kravského mlieka s 2,8-percentným obsahom tuku treba vrátiť na úroveň, na ktorej boli vlani pred 15. októbrom," vyhlásil Orbán v januári.



(1 EUR = 412,15 HUF)