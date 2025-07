Orcel:UniCredit nemá v pláne vzdať sa ambícií na prevzatie Commerzbank

Miláno 11. júla (TASR) - Talianska banka UniCredit nemá v pláne dbať na radu nemeckej vlády a vzdať sa svojej ambície prevziať Commerzbank. Uviedol to v piatok generálny riaditeľ talianskej banky Andrea Orcel pre denník Il Messaggero. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecký minister financií Lars Klingbeil vo štvrtok (10. 7.) agentúre DPA povedal, že vláda očakáva, že UniCredit zruší svoje plány na prevzatie Commerzbank. A zopakoval, že Berlín považuje tento prístup za „nepriateľský“ a podporuje nezávislosť Commerzbank.



„V prípade Commerzbank budeme pokračovať napriek postoju nemeckej vlády. V septembri sme boli pozvaní, aby sme kúpili podiel vo výške 4,5 %, nie je jasné, prečo by sme mali teraz odísť,“ citoval Il Messaggero Orcela.



Banka UniCredit tento týždeň zdvojnásobila svoj podiel v Commerzbank približne na 20 % z predchádzajúcich 9,5 % premenou derivátov na akcie. Predbehla tak nemeckú vládu a stala sa najväčším akcionárom Commerzbank. Uviedla pritom, že má v úmysle previesť aj zostávajúce deriváty (9 %) na akcie „v pravý čas“.



Talianska banka má ambíciu získať podiel vo výške 29,9 % v nemeckej banke. V takom prípade by bola zo zákona povinná predložiť oficiálnu ponuku na jej prevzatie zostávajúcim akcionárom.



„Zvyšné deriváty prevedieme na akcie. Požiadali sme o stretnutie, na ktorom by sme načrtli našu stratégiu, a počkáme, kým nás niekto vypočuje. Náš prístup rešpektuje špecifické charakteristiky Commerzbank,“ vyhlásil Orcel.



UniCredit sa prvýkrát stala najväčším súkromným investorom v Commerzbank vlani v septembri, keď kúpila podiel vo výške 4,5 % od nemeckej vlády. Zároveň zverejnila, že v nej vlastní podobne veľký podiel, ktorý si vybudovala v predchádzajúcich mesiacoch.



V decembri použila deriváty na zvýšenie svojho podielu a tento rok získala súhlas Európskej centrálnej banky s vlastníctvom až 29,9 % Commerzbank.



Akvizičná stratégia Orcelu narazila na ťažkosti aj doma, v Taliansku. Jej snahu o kúpu menšej spoločnosti Banco BPM brzdia podmienky, ktoré stanovila talianska vláda na schválenie akvizície.



Súdne rozhodnutie o odvolaní sa UniCredit proti vládnym podmienkam má byť vynesené do 16. júla. UniCredit požiadala súd o zrušenie celého rozhodnutia. Mohol by však zmeniť iba niektoré podmienky.