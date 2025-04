O.Rehn: Dôvody na zníženie sadzieb zo strany ECB v apríli sa posilnili

Helsinki 9. apríla (TASR) - Riziká pre rast ekonomiky eurozóny sa už začali prejavovať. To znamená posilnenie argumentov na zníženie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) na najbližšom aprílovom zasadnutí. Povedal to v stredu guvernér fínskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Olli Rehn, ktorého citovala agentúra Reuters.



„Od marcového zasadnutia sa viaceré riziká, na ktoré sme vtedy poukazovali, už prejavili, prípadne sa postupne prejavujú,“ povedal Rehn. „Vychádzajúc z celkového hodnotenia inflácie a rastu som presvedčený, že máme silnejšie argumenty na redukciu úrokových sadzieb na aprílovom zasadnutí,“ dodal.



Rehn už minulý týždeň povedal, že ECB by mala na nasledujúcom zasadnutí znížiť sadzby v prípade, že inflácia sa bude pohybovať v súlade s projekciami banky. „Tento názor som mal aj predtým, vývoj za ostatný týždeň ma však v tomto postoji ešte utvrdil. Zdá sa totiž, že inflácia sa stabilizuje zhruba na úrovni inflačného cieľa, zatiaľ čo vyhliadky ekonomického rastu sa v dôsledku obchodnej vojny opätovne zhoršili,“ dodal Rehn.