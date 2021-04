Organický rast tržieb výrobcu Nivea prekonal v 1. kvartáli očakávania

Berlín 8. apríla (TASR) - Nemecká firma Beiersdorf, výrobca kozmetiky Nivea, oznámila za 1. štvrťrok vyšší než očakávaný organický rast tržieb. Podpísal sa pod to najmä vysoký dopyt po produktoch jej divízie Tesa zo strany podnikov.



Spoločnosť v rámci predbežných výsledkov informovala, že jej tržby dosiahli v 1. kvartáli 1,945 miliardy eur. Na organickej báze, čo znamená bez započítania kurzových vplyvov a akvizícií, vzrástli o 6,3 %, čo je viac, než očakávali trhy.



Do veľkej miery k tomu prispela divízia Tesa vyrábajúca lepidlá a lepiace pásky pre domácnosti a firmy. Dopyt po jej produktoch vzrástol najmä zo strany automobilového sektora a výrobcov elektroniky. Tržby v tejto divízii dosiahli približne 397 miliónov eur, pričom na organickej báze rast dosiahol 23,6 %.



Rástli aj tržby v divízii spotrebného tovaru, do ktorej okrem iného patria aj značky Nivea, Eucerin a LaPrairie. Organický rast tržieb v tejto divízii dosiahol v 1. kvartáli 2,7 %, pričom tržby zaznamenali približne 1,55 miliardy eur.



Beiersdorf zároveň uviedol, že celoročné tržby je vzhľadom na súčasnú situáciu ťažké presnejšie odhadnúť. Naďalej však očakáva solídne tempo rastu tržieb v obidvoch hlavných segmentoch i v rámci celej spoločnosti. Podrobnejšie výsledky za 1. štvrťrok zverejní Beiersdorf 28. apríla.