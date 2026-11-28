< sekcia Ekonomika
Organizácia dTest otestovala 61 kefiek v súvislosti s bisfenolmi
Výsledky priniesli podľa nej prevažne dobrú správu.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Spotrebiteľská organizácia dTest otestovala v rámci projektu Život bez chémie pre všetkých (ToxFree Life for All) celkovo 61 manuálnych kefiek a náhradných hlavíc elektrických kefiek pre deti aj dospelých. Cieľom bolo zistiť, či sa môžu bisfenoly, teda chemické látky uvoľňovať z každodenných pomôcok do úst. Výsledky dopadli pozitívnejšie ako v prípade bisfenolov v detských cumlíkoch. V prípade kefiek odhadil test tieto látky v dvoch testovaných výrobkoch.
„Po nálezoch bisfenolov v detských cumlíkoch sme sa rozhodli preveriť aj zubné kefky. Do laboratória sme poslali 61 výrobkov z rôznych kategórií vrátane klasických manuálnych a detských kefiek či náhradných hlavíc sonických a oscilačných elektrických kefiek,“ približuje šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.
Výsledky priniesli podľa nej prevažne dobrú správu. Bisfenoly sa do umelých slín neuvoľňovali zo žiadnej detskej kefky ani elektrickej hlavice. Bez nálezu zostala aj väčšina manuálnych kefiek pre dospelých. Výnimkou boli dva modely, z ktorých sa uvoľňoval bisfenol A (BPA). Ide o najznámejší z bisfenolov, ktorého používanie je v mnohých výrobkoch obmedzené alebo zakázané. V kefkách sa však našiel len v nízkych koncentráciách.
Laboratórium zisťovalo, či sa z hlavíc kefiek do umelých slín uvoľňuje niektorý z 15 sledovaných bisfenolov. Skúška prebiehala pri telesnej teplote 37 stupňov Celzia a simulovala aj nepravdepodobne dlhý kontakt kefky s ústami. Podľa množstva uvoľnených bisfenolov boli výrobky zaradené do troch kategórií, a to zelenej, oranžovej a červenej.
Bisfenoly sa používajú najmä pri výrobe plastov a živíc. Najznámejší z nich, bisfenol A, patrí medzi tzv. endokrinné disruptory. Ide o látky, ktoré môžu narúšať hormonálny systém. Európska únia preto jeho používanie v mnohých výrobkoch a materiáloch obmedzuje. Pozornosť si však zaslúžia aj náhrady BPA, napríklad BPS a BPF, pri ktorých výskum rovnako naznačuje potenciál ovplyvňovať hormonálny systém.
Projekt upozorňuje na chemické látky, s ktorými sa ľudia stretávajú v každodennom živote. Hoci si zubnú kefku vkladáme do úst niekoľkokrát denne, neexistujú osobitné pravidlá, ktoré by určovali, aké nežiaduce chemické látky môže obsahovať.
„Po nálezoch bisfenolov v detských cumlíkoch sme sa rozhodli preveriť aj zubné kefky. Do laboratória sme poslali 61 výrobkov z rôznych kategórií vrátane klasických manuálnych a detských kefiek či náhradných hlavíc sonických a oscilačných elektrických kefiek,“ približuje šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.
Výsledky priniesli podľa nej prevažne dobrú správu. Bisfenoly sa do umelých slín neuvoľňovali zo žiadnej detskej kefky ani elektrickej hlavice. Bez nálezu zostala aj väčšina manuálnych kefiek pre dospelých. Výnimkou boli dva modely, z ktorých sa uvoľňoval bisfenol A (BPA). Ide o najznámejší z bisfenolov, ktorého používanie je v mnohých výrobkoch obmedzené alebo zakázané. V kefkách sa však našiel len v nízkych koncentráciách.
Laboratórium zisťovalo, či sa z hlavíc kefiek do umelých slín uvoľňuje niektorý z 15 sledovaných bisfenolov. Skúška prebiehala pri telesnej teplote 37 stupňov Celzia a simulovala aj nepravdepodobne dlhý kontakt kefky s ústami. Podľa množstva uvoľnených bisfenolov boli výrobky zaradené do troch kategórií, a to zelenej, oranžovej a červenej.
Bisfenoly sa používajú najmä pri výrobe plastov a živíc. Najznámejší z nich, bisfenol A, patrí medzi tzv. endokrinné disruptory. Ide o látky, ktoré môžu narúšať hormonálny systém. Európska únia preto jeho používanie v mnohých výrobkoch a materiáloch obmedzuje. Pozornosť si však zaslúžia aj náhrady BPA, napríklad BPS a BPF, pri ktorých výskum rovnako naznačuje potenciál ovplyvňovať hormonálny systém.
Projekt upozorňuje na chemické látky, s ktorými sa ľudia stretávajú v každodennom živote. Hoci si zubnú kefku vkladáme do úst niekoľkokrát denne, neexistujú osobitné pravidlá, ktoré by určovali, aké nežiaduce chemické látky môže obsahovať.