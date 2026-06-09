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Organizácia dTest: Spotrebiteľ nemusí vec reklamovať opakovane
Odstúpenie od zmluvy môže mať rôznu podobu, keďže zákon tomuto úkonu nepredpisuje konkrétnu formu a ide teda o takzvané neformálne právne konanie.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Spotrebiteľ nemusí vec reklamovať opakovane, ale môže od zmluvy odstúpiť, hoci predajca reklamáciu chybného výrobku riadne a včas vybaví, ale po určitom čase sa tá istá chyba na výrobku opäť prejaví rovnakým spôsobom. Uviedla to spotrebiteľská organizácia dTest.
Aby však predávajúci uznal nárok spotrebiteľa, musí byť podľa organizácie dTest uznaná aj samotná reklamácia. V prípade, ak by ju predávajúci v súlade so zákonom zamietol, odstúpenie od zmluvy by nebolo možné.
Kategóriu „závažná vada výrobku“ je potrebné podľa dTest vzťahovať len na tie najzávažnejšie porušenia. Ide o chybu veci takej závažnej povahy, že v jej dôsledku kupujúci nemôže vec užívať bežným spôsobom a zároveň od neho nemožno očakávať, že bude mať dôveru v jej opravu alebo výmenu.
Odstúpenie od zmluvy môže mať rôznu podobu, keďže zákon tomuto úkonu nepredpisuje konkrétnu formu a ide teda o takzvané neformálne právne konanie. To znamená, že pre platnosť odstúpenia nie je potrebné dodržať konkrétnu formu ani textáciu.
Od zmluvy je možné odstúpiť ústne (napríklad na predajni alebo telefonicky), ako aj písomne (napríklad prostredníctvom e-mailu). Podnikatelia by mali zo zákona na svojich webových stránkach ponúkať aj formuláre na odstúpenie od zmluvy, ktoré môže spotrebiteľ využiť. Z obsahového hľadiska je potrebné, aby bolo z daného konania zrejmé, že ide o odstúpenie od zmluvy a aby bolo možné identifikovať, od ktorej zmluvy spotrebiteľ odstupuje. „Pre prípadné budúce dokazovanie vždy odporúčame zabezpečiť si písomné potvrdenie o odstúpení,“ podčiarkla spotrebiteľská organizácia.
„Súhlas druhej zmluvnej strany s odstúpením od zmluvy nie je pre jeho platnosť potrebný, keďže ide o jednostranné právne konanie, ktoré nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane,“ dodala riaditeľka dTest Eduarda Hekšová.
dTest je najväčšou českou spotrebiteľskou organizáciou, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1992. Táto nezisková organizácia je vydavateľom spotrebiteľského časopisu dTest, ktorý vychádza na slovenskom a českom trhu.
Aby však predávajúci uznal nárok spotrebiteľa, musí byť podľa organizácie dTest uznaná aj samotná reklamácia. V prípade, ak by ju predávajúci v súlade so zákonom zamietol, odstúpenie od zmluvy by nebolo možné.
Kategóriu „závažná vada výrobku“ je potrebné podľa dTest vzťahovať len na tie najzávažnejšie porušenia. Ide o chybu veci takej závažnej povahy, že v jej dôsledku kupujúci nemôže vec užívať bežným spôsobom a zároveň od neho nemožno očakávať, že bude mať dôveru v jej opravu alebo výmenu.
Odstúpenie od zmluvy môže mať rôznu podobu, keďže zákon tomuto úkonu nepredpisuje konkrétnu formu a ide teda o takzvané neformálne právne konanie. To znamená, že pre platnosť odstúpenia nie je potrebné dodržať konkrétnu formu ani textáciu.
Od zmluvy je možné odstúpiť ústne (napríklad na predajni alebo telefonicky), ako aj písomne (napríklad prostredníctvom e-mailu). Podnikatelia by mali zo zákona na svojich webových stránkach ponúkať aj formuláre na odstúpenie od zmluvy, ktoré môže spotrebiteľ využiť. Z obsahového hľadiska je potrebné, aby bolo z daného konania zrejmé, že ide o odstúpenie od zmluvy a aby bolo možné identifikovať, od ktorej zmluvy spotrebiteľ odstupuje. „Pre prípadné budúce dokazovanie vždy odporúčame zabezpečiť si písomné potvrdenie o odstúpení,“ podčiarkla spotrebiteľská organizácia.
„Súhlas druhej zmluvnej strany s odstúpením od zmluvy nie je pre jeho platnosť potrebný, keďže ide o jednostranné právne konanie, ktoré nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane,“ dodala riaditeľka dTest Eduarda Hekšová.
dTest je najväčšou českou spotrebiteľskou organizáciou, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1992. Táto nezisková organizácia je vydavateľom spotrebiteľského časopisu dTest, ktorý vychádza na slovenskom a českom trhu.