Organizácia krajín vyvážajúcich ropu je pri otázke dopytu optimista

Abú Zabí 4. novembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) je optimistická, čo sa týka dopytu po rope, a to ako v krátkodobom, tak v dlhodobom horizonte. Povedal to v pondelok v Abú Zabí generálny tajomník OPEC Haisám al-Ghaís. Informuje o tom agentúra Reuters.



"Sú tu isté problémy, celkový obraz však nie je taký negatívny, ako niektorí tvrdia," povedal Ghaís. Navyše, keďže ekonomika pokračuje v raste, tak k vrcholu dopytu by v dohľadnom období dôjsť nemalo, dodal šéf OPEC.



Podľa Ghaísa je organizácia OPEC v súvislosti s vývojom ekonomiky optimistická, pričom poukázal najmä na ekonomiky Spojených štátov a Číny. V prípade Číny je (Pekingom predpokladaný) 5-percentný rast stále veľmi dobrý na ekonomiku takej veľkosti, aj keď v minulosti dosahovala aj zhruba 10-percentný rast.



Zopakoval, že dopyt po rope svoje maximum v najbližšom období nedosiahne. "K maximu v oblasti dopytu nedôjde, keďže ekonomika pokračuje v raste". OPEC predpokladá rast dopytu počas dlhšieho obdobia než iné inštitúcie, ako je napríklad Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Tá odhaduje, že dopyt po rope dosiahne svoje maximum počas tohto desaťročia.