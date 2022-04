Organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel funguje už rok

Bratislava 1. apríla (TASR) – Národná organizácia Slovakia Travel na podporu cestovného ruchu Slovenska na domácom a zahraničnom trhu vznikla presne pred rokom. Letnú aj zimnú turistickú sezónu podporovala vysvetľovacou infokampaňou. Rozbehla tiež spoluprácu s partnerskými agentúrami v susedných krajinách a buduje dátové centrum. TASR o tom informovala PR a mediálna manažérka Slovakia Travel Karolína Ducká.



"Naša organizácia vznikla v náročnom období. Podmienky pre príjazdový cestovný ruch boli obmedzené a často nepredvídateľné, chýbali jasné informácie. Na zahraničných trhoch sme preto vysvetľovali, ako sa dá stráviť bezpečne, ale aj príjemne, dovolenka na Slovensku," skonštatoval generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.



Letnú sezónu podporila organizácia online kampaňou "Videli ste, že..." a zimnú spojila so sloganom "Dovolenka na Slovensku má veľa plusov". Do propagácie Slovenska zapojila aj športovcov, na lyžiarske svahy pozývala ambasádorka Slovakia Travel Petra Vlhová a organizácia nadviazala spoluprácu aj s tímom Žampovcov či s paralympionikmi.



"Domáci cestovný ruch mal vlani z hľadiska letnej sezóny historicky najlepší rok. Radi by sme tieto štatistiky zopakovali. Nebude to ľahké, náš cestovný ruch bude poznačený vojnou na Ukrajine, preto okrem pripravených taktických a imidžových kampaní budeme pokračovať aj v informačnej, aby dovolenkári vedeli, že sme nielen nádherná a zaujímavá krajina, ale naďalej i bezpečná," priblížil Mika.



K vrcholom prvého roka činnosti organizácie patrí podľa Duckej účasť na svetovej výstave EXPO. Organizácia už má k dispozícii prvé výsledky štatistík. "Nebyť tam by znamenalo neexistovať. Náš pavilón navštívilo viac ako pol milióna návštevníkov. Viac ako 90 % z nich uviedlo, že chce našu krajinu navštíviť. Najviac ich zaujali príroda, gastronómia, kultúrne pamiatky a kúpeľníctvo. Hrdo sme sa prezentovali ako krajina s trvalo udržateľným turizmom, ktorý sa stal globálnym trendom," dodal Mika.



Úspešnú účasť na EXPO chce organizácia využiť aj na ďalších veľtrhoch cestovného ruchu, ktoré sa postupne rozbiehajú. K ďalším plánom patrí rozšírenie siete zahraničných zastúpení, užšia spolupráca s domácimi organizáciami cestovného ruchu, ale aj dobudovanie dátového centra slúžiaceho na analýzu zdrojových trhov a realizovanie prieskumov, ktoré by výrazne zefektívnilo prácu tímu marketingu a propagácie.



Slovakia Travel je národná organizácia na propagáciu, podporu a rozvoj cestovného ruchu Slovenska na domácom a zahraničnom trhu. Vznikla 1. apríla 2021 ako štátna rozpočtová organizácia.