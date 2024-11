Organizácia OPEC mierne znížila odhad rastu dopytu po rope

Rijád 12. novembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) znížila svoje predpovede rastu dopytu po rope tento aj budúci rok, už štvrtý mesiac po sebe. Dôvodom je spomalenie dopytu v Číne, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Ropný kartel vo svojej mesačnej správe uviedol, že svetový dopyt po rope sa v roku 2024 zvýšil o 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To je o 107.000 barelov denne menej, ako predpokladal v predchádzajúcom odhade pred mesiacom, keďže údaje z ázijských krajín, ako sú Čína a India a tiež z Afriky, odhalili, že dopyt nedosiahol očakávania.



OPEC od júla znížil projekcie rastu dopytu tento rok takmer o pätinu. Aj tak sú však prognózy kartelu výrazne optimistickejšie ako prognostikov z Wall Street a dokonca aj saudskoarabskej ropnej spoločnosti Aramco alebo Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA).



Predpoveď rastu dopytu po rope na budúci rok 2025 OPEC revidoval tiež smerom nadol, a to o 103.000 barelov na 1,5 milióna barelov denne. Očakáva pritom, že rast bude "poháňaný najmä dopytom po leteckom palive, po ktorom bude nasledovať benzín".



Medzitým dodávky ropy na trhy z krajín, ktoré nie sú členmi aliancie OPEC+, ktorá okrem ropného kartelu zahŕňa desať ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, by sa v roku 2024 mali zvýšiť o 1,2 milióna barelov na priemerných 53,1 milióna barelov denne. Hlavnými ťahúňmi tohto rastu sú USA, Kanada, Čína a Argentína.



Napriek slabšiemu dopytu po rope OPEC revidovala svoje prognózy rastu globálnej ekonomiky v roku 2024 na 3,1 % z 3 % v predchádzajúcom odhade. A predpoveď na rok 2025 zvýšila tiež o 0,1 percentuálneho bodu na 3 %.



Odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov v rokoch 2024 a 2025 pritom kartel zvýšil v oboch prípadoch o 0,2 percentuálneho bodu na 2,7 % a 2,1 %. Predpovedal tiež, že HDP eurozóny v roku 2024 vzrastie o 0,8 % a v roku 2025 o 1,2 %, čo sa oproti predchádzajúcej projekcii nezmenilo.



Prognóza rastu čínskej ekonomiky na rok 2024 zostala nezmenená na úrovni 4,9 %, ale na rok 2025 bola upravená o 0,1 percentuálneho bodu nahor na 4,7 %.