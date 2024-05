Organizácia práce: Globálna nezamestnanosť v roku 2024 mierne klesne

Ženeva 29. mája (TASR) - Globálna nezamestnanosť by mala tento rok mierne klesnúť. Uviedla to v stredu Medzinárodná organizácia práce (ILO), ktorá tak zlepšila svoju predchádzajúcu prognózu vývoja nezamestnanosti v tomto roku. Ale zároveň varovala pred "pomalým pokrokom" pri riešení nerovností na trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



ILO najnovšie očakáva, že sa globálna miera nezamestnanosti v roku 2024 zníži na 4,9 % namiesto nárastu na 5,2 % z 5 % v roku 2023.



Agentúra OSN so sídlom v Ženeve v správe predpovedá, že v roku 2025 zostane miera nezamestnanosti na úrovni 4,9 %.



ILO v správe zároveň upozornila, že "nerovnosti na trhoch práce pretrvávajú, pričom postihnuté sú najmä ženy v krajinách s nízkymi príjmami".



Podľa správy 183 miliónov ľudí spĺňa definíciu nezamestnaných, čo znamená, že si aktívne hľadajú prácu a sú okamžite k dispozícii. Ale počet ľudí bez práce, ktorí by chceli pracovať, dosiahol až 402 miliónov.



Agentúra ďalej uviedla, že ženy sú častejšie nedobrovoľne bez práce a sú neúmerne ovplyvnené nedostatkom príležitostí. To platí obzvlášť v krajinách s nízkymi príjmami, kde je bez práce 22,8 % žien, ktoré by chceli pracovať, v porovnaní s 15,3 % mužov.



V krajinách s vysokými príjmami táto miera predstavovala 9,7 % žien a 7,3 % mužov.



Tieto rozdiely sú len "špičkou ľadovca", keďže ženy s väčšou pravdepodobnosťou ako muži úplne "vypadnú" z trhu práce, poznamenala ILO.



Správa odhaduje, že na celom svete je v roku 2024 zamestnaných 45,6 % žien v produktívnom veku a 69,2 % mužov.



"Napriek nášmu úsiliu o zníženie globálnych nerovností zostávajú na trhu práce nerovné podmienky," uviedol generálny riaditeľ ILO Gilbert Houngbo v tlačovej správe.



Na dosiahnutie udržateľného zotavovania je podľa neho potrebné, aby sa inklúzia a sociálna spravodlivosť stali "jadrom" politiky a cieľom inštitúcií.



ILO je najstaršou špecializovanou agentúrou OSN a združuje zamestnávateľov, odbory a vlády z celého sveta.