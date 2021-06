Organizácia proti praniu špinavých peňazí pridáva Maltu na svoj zoznam

Paríž 25. júna (TASR) - Finančná akčná skupina (Financial Action Task Force, FATF), medzinárodná organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí, v piatok pridala Maltu, členský štát Európskej únie (EÚ), na svoj „sivý zoznam“ krajín so zvýšeným monitorovaním. Zároveň oznámila, že ponechala Pakistan na tomto zozname aj napriek jeho pokroku v riešení problému s financovaním terorizmu.



FATF uviedla, že na svoju sivú listinu pridala ešte Haiti, Filipíny a Južný Sudán, zatiaľ čo Ghana bola z nej odstránená po dosiahnutí pokroku v boji so špinavými peniazmi.



Maltská vláda už označila za „nespravodlivé“ svoje zaradenie na zoznam, ktorý naznačuje nedostatky, ale nemá žiadne právne následky.



Tento krok urobila FATF po rokoch medzinárodnej kritiky maltskej politiky vrátane predaja maltských pasov, ako aj nedostatku právnych krokov proti vládnym úradníkom, ktorí boli v Panama Papers spomenutí ako zakladatelia tajných tzv. schránkových zahraničných spoločností.



„Stále pretrvávajú vážne slabosti a oblasti práce, ktorým sa Malta musí venovať,“ vyhlásil prezident FATF Marcus Pleyer na tlačovej konferencii. „Pre Maltu je kľúčové zabezpečiť, aby existovali systémy, ktoré sú dostatočne silné na to, aby zabránili praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,“ dodal.



Pleyer uviedol, že Pakistan zostáva pod zvýšeným monitorovaním napriek významnému pokroku pri riešení takmer všetkého z akčného plánu na rok 2018, s výnimkou posledného bodu, ktorý sa týka vyšetrovania a stíhania vysokých vodcov a veliteľov skupín označených OSN ako teroristické.



Dodal, že Pakistan stále zlyháva pri zavádzaní globálnych štandardov boja proti praniu špinavých peňazí. „To znamená, že riziká prania špinavých peňazí zostávajú vysoké, čo môže následne podnietiť korupciu a organizovaný zločin,“ uzavrel.