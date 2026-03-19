Organizácia: Rast svetového obchodu s tovarom sa prudko spomalí
WTO oznámila, že na tento rok odhaduje rast svetového obchodu s tovarom na 1,9 %.
Autor TASR
Ženeva 19. marca (TASR) - Rast svetového obchodu s tovarom sa tento rok prudko spomalí. Zatiaľ čo vlani dosiahol takmer 5 %, tento rok by podľa odhadov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) nemal dosiahnuť ani 2 %. Navyše, situácia sa môže ešte zhoršiť, ak vojna na Blízkom východe bude naďalej zvyšovať ceny energií a zasahovať do globálnej prepravy tovarov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
WTO oznámila, že na tento rok odhaduje rast svetového obchodu s tovarom na 1,9 %. Ak sa prognóza vyplní, bude to znamenať prudké spomalenie rastu po tom, ako v minulom roku dosiahol 4,6 %. Prispel k tomu vysoký dopyt po výrobkoch súvisiacich s umelou inteligenciou (AI). Okrem toho sa prudko zvýšila preprava tovarov v obdobiach pred zavedením zvýšených dovozných ciel zo strany americkej administratívy.
Svetový obchod síce naďalej pokračuje v raste, pod čo sa podpisuje pretrvávajúci záujem o produkty súvisiace s AI, vyhliadky sa však v dôsledku eskalujúceho konfliktu medzi Iránom na jednej a Izraelom a USA na druhej strane dostávajú pod tlak, povedala generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iwealová. V prípade, že ceny ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) sa v dôsledku konfliktu udržia počas roka na vysokej úrovni, rast svetového obchodu s tovarom sa podľa ekonómov môže spomaliť na 1,4 %.
WTO oznámila, že na tento rok odhaduje rast svetového obchodu s tovarom na 1,9 %. Ak sa prognóza vyplní, bude to znamenať prudké spomalenie rastu po tom, ako v minulom roku dosiahol 4,6 %. Prispel k tomu vysoký dopyt po výrobkoch súvisiacich s umelou inteligenciou (AI). Okrem toho sa prudko zvýšila preprava tovarov v obdobiach pred zavedením zvýšených dovozných ciel zo strany americkej administratívy.
Svetový obchod síce naďalej pokračuje v raste, pod čo sa podpisuje pretrvávajúci záujem o produkty súvisiace s AI, vyhliadky sa však v dôsledku eskalujúceho konfliktu medzi Iránom na jednej a Izraelom a USA na druhej strane dostávajú pod tlak, povedala generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iwealová. V prípade, že ceny ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) sa v dôsledku konfliktu udržia počas roka na vysokej úrovni, rast svetového obchodu s tovarom sa podľa ekonómov môže spomaliť na 1,4 %.