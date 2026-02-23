< sekcia Ekonomika
Organizácia v Mobis Slovakia vyhlásila spor o uzavretie zmluvy
Autor TASR
Žilina 23. februára (TASR) - Základná organizácia (ZO) Odborového zväzu (OZ) Kovo v spoločnosti Mobis Slovakia vyhlásila spor o uzavretie kolektívnej zmluvy (KZ). TASR o tom v pondelok informoval predseda odborovej organizácie Tomáš Schroll. Dôvodom je nedosiahnutie dohody v kľúčových bodoch kolektívneho vyjednávania, ktoré sa týkajú najmä mzdových podmienok, sociálnych benefitov a pracovných podmienok zamestnancov.
Hlavnou požiadavkou odborovej organizácie, ktorá návrh KZ predložila zamestnávateľovi koncom októbra minulého roka, je zvýšenie základnej mzdy o 250 eur mesačne. Tento návrh podľa odborárov zohľadňuje rast životných nákladov, 20-percentný medziročný nárast čistého zisku spoločnosti, ako aj rozširovanie jej výrobných a podnikateľských aktivít. „Napriek viacerým kolám rokovaní neprišlo k dohode, ktorá by reflektovala aktuálnu ekonomickú situáciu, rast životných nákladov a pracovné zaťaženie zamestnancov,“ uviedol Schroll.
Doplnil, že prioritou pre odborovú organizáciu je uzatvorenie kolektívnej zmluvy, ktorá zabezpečí stabilitu, istotu a férové ohodnotenie práce zamestnancov. „Vyhlásenie sporu vnímame ako zákonný krok, ktorý má vytvoriť priestor na ďalšie rokovania,“ dodal predseda odborov.
Odborová organizácia deklaruje pripravenosť pokračovať v rokovaniach a využiť všetky zákonné možnosti na dosiahnutie dohody. Ďalší postup bude závisieť od výsledkov nasledujúcich rokovaní medzi zmluvnými stranami.