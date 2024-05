Organizácie aj samosprávy môžu žiadať o dotácie z rezortu financií

Bratislava 7. mája (TASR) - Jednotlivci, organizácie aj samosprávy môžu od pondelka (6. 5.) požiadať o dotácie z Ministerstva financií (MF) SR. Dotácie sa týkajú dvoch skupín v oblasti podpory všeobecne prospešných služieb a oblasti individuálnych potrieb obcí a miest v roku 2024. Výzva by mala byť otvorená do 31. mája, informoval rezort financií na svojej webovej stránke.



Na podporu aktivít, ktoré sú zamerané na vykonávanie všeobecne prospešných služieb, vyčlení MF SR celkovo 1,5 milióna eur. Dotácia by mala zahŕňať napríklad zdravotnú a humanitárnu starostlivosť, sociálnu pomoc či ochranu životného prostredia a rozvoj športu. Žiadatelia o dotáciu môžu získať na projekty až 15.000 eur. Minimálna suma, o ktorú môžu jednotlivci alebo organizácie požiadať je 3000 eur. Žiadatelia musia byť schopní spolufinancovať najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu.



Pri individuálnych potrebách obcí a miest môžu využiť samosprávy dotácie najmä na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obcí a miest. Rezort financií na túto oblasť vyčlenil 3,5 milióna eur. Na projekty môžu žiadatelia získať až 15.000 eur. Pri projekte je možné požiadať minimálne o 3000 eur. Rovnako platí, že samosprávy musia spolufinancovať najmenej 5 % z celého rozpočtu projektu.



Žiadosti bude posudzovať trojčlenná komisia, ktorá zhodnotí obsah projektu, jeho navrhovanú realizáciu aj efektivitu rozpočtu. Na tieto dotácie vyčlenili z MF SR spolu päť miliónov eur.