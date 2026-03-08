< sekcia Ekonomika
Organizácie cestovného ruchu môžu získať vyše 19 miliónov eur
Výška vybratej dane za ubytovanie za rok 2025 dosiahla 31,1 milióna eur, čo je medziročne viac o 3,6 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Na podporu projektov oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu na Slovensku je v roku 2026 určených 19,3 milióna eur. Je to viac oproti roku 2025, keď bolo vyčlenených necelých 16 miliónov eur. Na vlastné rozvojové projekty týchto organizácií v tomto roku má ísť 12,9 milióna eur a na spoločné rozvojové projekty maximálne piatich územne pôsobiacich organizácií 6,4 milióna eur. Vyplýva to z výzvy, ktorú zverejnilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR podľa zákona o podpore cestovného ruchu. Výzva bude otvorená do 27. marca.
Dotácie bude možné použiť najmä na marketing a propagáciu destinácií, podporu turistických informačných centier, tvorbu a podporu rezervačného systému, tvorbu udržateľných produktov cestovného ruchu, podporu atraktivít danej lokality, infraštruktúru cestovného ruchu, prípravu strategických materiálov a vzdelávacie aktivity.
„Cieľom výzvy je podporiť rozvoj ponuky, produktov a prvkov cestovného ruchu v destináciách, ktoré reflektujú aktuálne preferencie európskych návštevníkov, od kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, cez spoznávanie vidieka a prírody, športovo-rekreačné aktivity i mestský cestovný ruch až po ďalšie formy cestovania vrátane nerekreačných segmentov,“ uviedlo MCRŠ.
„Výška nároku na dotáciu je pre každú organizáciu individuálna a odvíja sa najmä od výšky vybratej dane za ubytovanie v členských obciach a výšky členských príspevkov. Pri kooperačných projektoch je výška nároku na dotáciu stanovená na 50 % nároku na dotáciu pri samostatnom projekte,“ priblížil pre TASR hovorca MCRŠ Patrik Velšic.
Organizácie cestovného ruchu žiadajú o dotáciu každoročne, pričom v roku 2025 získali podporu v plnej výške nároku. „Aj v roku 2026 ministerstvo očakáva, že o dotáciu požiadajú všetky organizácie v plnej výške svojho nároku. Dotácie budú zamerané na osem aktivít vyplývajúcich zo zákona o podpore cestového ruchu,“ podotkol hovorca.
Schválené dotácie pre 39 oblastných a osem krajských organizácií cestovného ruchu vlani dosiahli na samostatné projekty 10,61 milióna eur a na spoločné projekty 5,26 milióna eur, spolu 15,87 milióna eur. Vlani sa mohli organizácie po prvý raz uchádzať aj o podporu kooperačných projektov. Podľa údajov MCRŠ najviac dostali oblastné organizácie Región Vysoké Tatry 2,15 milióna eur, Región Liptov 1,72 milióna eur, Bratislavská organizácia cestovného ruchu 1,07 milióna eur. Krajská organizácia Turizmus regiónu Bratislava získala skoro 972.000 eur, oblastné organizácie Žitný ostrov takmer 813.000 eur, Visit Košice vyše 793.000 eur.
