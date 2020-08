Organizácie cestovného ruchu výrazne prehodnotili aktivity na rok 2020

Bratislava 8. augusta (TASR) – Organizácie cestovného ruchu na Slovensku museli významne prehodnotiť aktivity naplánované na rok 2020. Dôvodom je koronakríza, ktorá negatívne ovplyvnila aj finančnú situáciu na strane príjmov v prípade mnohých z nich. Pre TASR to uviedol Jiří Pěč z Asociácie organizácií cestovného ruchu (AOCR).



Koronakríza však organizácie naučila väčšej flexibilite a produktivite, čo je podľa neho cenná manažérska skúsenosť. "Zároveň organizácie využili čas útlmu na revíziu, úpravu a doplnenie svojich aktivít," priblížil Pěč.



Oblastné organizácie cestovného ruchu by zároveň mali mať možnosť flexibilne čerpať dotácie, ktoré im štát dáva. V apríli sa na tom podľa jeho slov dohodli s vedením sekcie cestovného ruchu. "Opätovne nám umožnili otvoriť dotačné projekty a prepracovať ich tak, aby sme zmenili ich obsah, napríklad vylúčili podporu nerealizovaných masových podujatí z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo pre nedostatok ich podpory z verejných zdrojov," skonštatoval s tým, že istá flexibilita presunov využitia dotačných zdrojov bola zakomponovaná aj do zmlúv o dotácii.



"Veríme, že spoločne sa nám podarí dohodnúť na ešte vyššej flexibilite použitia štátnej dotácie aj v budúcnosti, pretože marketing aj manažment destinácií je nesmierne dynamický proces. Táto flexibilita je predpokladom konkurencieschopnosti našich regiónov v porovnaní so zahraničím," podotkol. Tvrdí, že na mieste je aj diskusia o otvorení zákona o podpore cestovného ruchu. Bezprecedentná doba si podľa neho vyžiada nové riešenia. Napríklad poukázal na to, že treba mať na pamäti, že súčasný výpadok členských príspevkov neovplyvňuje prevádzku organizácií len v krízovom roku, ale aj v nasledujúcich, keď je štátna dotácia naviazaná práve na výber členského v tomto roku.



AOCR spolu s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus zrealizovali počas karantény prieskum medzi členmi organizácií cestovného ruchu. V ňom zistili, že u samospráv vznikol problém s platením členského príspevku, podobne ako u podnikateľov, kde až takmer polovica z opýtaných zvažovala ukončenie podnikania. "Je to alarmujúci stav, ktorý volá po ráznych a najmä rýchlych riešeniach. Priam devastačne zatiaľ kríza pôsobí na ubytovacie zariadenia, ale aj akvaparky a kúpele, rôzne atrakcie a cestovné kancelárie," poznamenal Pěč.



Z pohľadu doterajších krokov Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR hodnotí pozitívne ústretovosť a ochotu spoločne hľadať riešenia. Odpovede sekcie cestovného ruchu sú však podľa jeho slov často zdôvodňované inými prioritami v koaličných rokovaniach.



Cestovnému ruchu by tak podľa neho mala byť venovaná omnoho väčšia pozornosť vládnych predstaviteľov. "V AOCR robíme všetko pre to, aby sme to postupne dosiahli. Často nás brzdia oficiálne štatistiky, ktorými štát argumentuje. Tie sú však v skutočnosti nesmierne skreslené a podhodnotené. V realite tvorí cestovný ruch omnoho vyšší podiel na HDP i celkovej zamestnanosti a jednoznačne môžeme hovoriť o priemyselnom odvetví," zdôraznil Pěč.