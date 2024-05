Organizácie európskej siete BEUC podávajú sťažnosť na platformu Temu

Poprad 16. mája (TASR) - Spotrebiteľské organizácie z európskej siete BEUC (The European Consumer Organisation) vrátane slovenskej Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade podávajú sťažnosti na čínsku internetovú platformu Temu. Tá podľa nich nechráni spotrebiteľov a používa manipulatívne praktiky, ktoré sú podľa nedávno prijatých právnych predpisov Európskej únie (EÚ) nezákonné. Informovala o tom projektová manažérka S.O.S. Petra Čakovská.



"Spoločnosť Temu, ktorá už má v EÚ viac ako 75 miliónov používateľov mesačne, často spotrebiteľom neposkytuje kľúčové informácie o predajcoch a nedokáže preukázať, či daný výrobok spĺňa požiadavky EÚ na bezpečnosť. Táto online platforma, určená predovšetkým na nakupovanie, neinformuje transparentne o svojich odporúčacích systémoch a kritériách, ktoré používa pri zobrazovaní obsahu používateľom," uviedla Čakovská. Platforma podľa BEUC používa množstvo manipulatívnych techník s cieľom prinútiť spotrebiteľov, aby míňali viac, ako by pôvodne chceli, alebo im skomplikovať proces zrušenia ich účtu na platforme.



"Temu porušuje akt o digitálnych službách vo všetkých uvedených bodoch a je potrebné, aby to zodpovedné orgány riadne vyšetrili. Všetky produkty, v online či v offline priestore, európske, americké alebo čínske, musia byť bezpečné a v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi, ak sa predávajú európskym spotrebiteľom," zdôraznila Čakovská.



BEUC podala sťažnosť Európskej komisii a 17 jej členov rovnakú sťažnosť adresovalo príslušným národným orgánom. Viacero spotrebiteľských organizácií už spochybnilo aj bezpečnosť výrobkov predávaných na Temu. "Talianska spotrebiteľská organizácia napríklad vlani v októbri zistila, že deväť z 13 testovaných kozmetických výrobkov, ktoré kúpili na tejto platforme, buď vôbec neobsahovalo zoznam ingrediencií, alebo ho poskytlo len čiastočne. Začiatkom tohto roka nemecká spotrebiteľská organizácia upozornila, že spoločnosť porušuje spotrebiteľské právo aj zobrazovaním zavádzajúcich recenzií výrobkov a zavádzajúcich cenových zliav," dodáva Čakovská.