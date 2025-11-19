< sekcia Ekonomika
Organizácie kritizujú návrh na zrušenie miest v sociálnych službách
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Organizácie zastupujúce ľudí so zdravotným postihnutím v otvorenom liste ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Erikovi Tomášovi (Hlas-SD) a poslancom Národnej rady (NR) SR varujú pred návrhom na zrušenie kapacitných limitov v zariadeniach sociálnych služieb. Obávajú sa totiž návratu k veľkým inštitúciám, ktoré znižujú kvalitu života a sú aj v rozpore s ľudskými právami.
V liste je podpísaných celkovo 27 organizácií a 66 jednotlivcov, ktorí reagujú na návrh Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR a Združenia samosprávnych krajov (SK8) na zrušenie maximálneho limitu 40 lôžok v zariadeniach sociálnych služieb. Zrušenie tohto limitu by podľa organizácií zastupujúcich ľudí so zdravotným postihnutím umožnilo budovanie veľkých zariadení, čo by mohlo viesť k nižšej kvalite starostlivosti, vyššiemu riziku zhoršenia zdravia a k oslabeniu ľudskej dôstojnosti.
Zhodnotili, že s rastúcim počtom lôžok podľa epidemiologických výskumov rastie aj riziko šírenia infekčných ochorení, najmä tam, kde sa personál pohybuje medzi viacerými úsekmi. Rovnako Inšpekcia v sociálnych veciach, ktorá patrí pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, podľa nich upozorňuje na to, že vysoký počet prijímateľov, viacposteľové izby, nedostatok súkromia či nevyhovujúce hygienické podmienky vedú k rizikovému správaniu alebo zhoršeniu zdravotného stavu prijímateľov služby.
Organizácie upozornili aj na problém dostupnej starostlivosti pre ľudí s nízkym príjmom a tých, ktorí sú ohrození chudobou. „Kým mnohí odkázaní márne hľadajú dostupnú službu, štát vracia milióny eur za neobsadené lôžka vo finančne náročných zariadeniach. Namiesto systémového riešenia, napríklad zavedenia vyrovnávacej platby pre ľudí s nízkym príjmom, sa navrhuje rušiť kapacitné limity a budovať ešte väčšie a drahšie zariadenia,“ uviedli. Zároveň vyzvali Tomáša a poslancov NR SR, aby sa nezvyšoval a neodstraňoval kapacitný strop v zariadeniach sociálnych služieb. Rovnako apelujú na to, aby verejné a európske zdroje nešli na budovanie nových veľkokapacitných zariadení, ale na rozvoj komunitných a domácich služieb.
MPSVR reagovalo, že tému maximálnej kapacity zariadení sociálnych služieb nerieši v rámci aktuálne pripravovanej reformy financovania týchto služieb. „O nastavení kapacít chceme viesť opäť široký sociálny dialóg so všetkými partnermi, ktorých sa táto problematika týka,“ dodal rezort.
