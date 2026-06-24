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Organizácie odmietajú stanovisko k schválenej deregulácii nových GMO
Signatári výzvy varujú pred vážnymi rizikami pre slovenské poľnohospodárstvo, životné prostredie, suverenitu a absenciou transparentného označovania potravín pre spotrebiteľov a výrobcov.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Slovenské organizácie - od prvovýrobcov a poľnohospodárov až po ekológov a spotrebiteľov - vydali spoločné odmietavé stanovisko k novoprijatej deregulácii (17. 6.) nových geneticky modifikovaných organizmov (GMO) získaných novými genomickými technikami (NGT). Informoval o tom spolusignatár stanoviska iniciatíva Slovensko bez GMO.
Signatári výzvy varujú pred vážnymi rizikami pre slovenské poľnohospodárstvo, životné prostredie, suverenitu a absenciou transparentného označovania potravín pre spotrebiteľov a výrobcov. Stanovisko podľa nich zostáva otvorené na pripojenie pre nových signatárov.
Schválená deregulácia je podľa stanoviska organizácií postavená na neoverených sľuboch o odolnosti voči klimatickej zmene a znižovaní pesticídov na rovnakých mýtoch, ktoré sprevádzali zlyhanie prvej generácie GMO. „NGT ako vedeckú metódu neodmietame. Zásadne však odmietame protiprávnu a iracionálnu dereguláciu ich produktov a ignorovanie vôle občanov. Produkty NGT musia aj naďalej podliehať prísnym a transparentným pravidlám regulácie pre GMO minimálne tak, ako to fungovalo doteraz. Rozhodol o tom aj Európsky súdny dvor v roku 2018,“ zdôraznili signatári v stanovisku.
Medzi 24 signatármi stanoviska je okrem iniciatívy Slovensko bez GMO napríklad Greenpeace Slovensko, Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Vidiecky parlament na Slovensku či Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností.
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali 17. júna nové pravidlá, ktoré uľahčia krajinám EÚ prístup k novým rastlinám odolným voči klíme a škodcom a poskytujúcim vyššie výnosy či vyžadujúcim menej pesticídov. Zmenené pravidlá pre NGT boli dohodnuté medzi vyjednávačmi EP a Rady EÚ v decembri 2025 a znamenajú posun smerom k regulácii, ktorá kladie väčší dôraz na výslednú genetickú podobu rastliny než na samotný postup, ktorým vznikla. Toto nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho zverejnení v úradnom vestníku EÚ. Uplatňovať sa začne o dva roky neskôr.
Signatári výzvy varujú pred vážnymi rizikami pre slovenské poľnohospodárstvo, životné prostredie, suverenitu a absenciou transparentného označovania potravín pre spotrebiteľov a výrobcov. Stanovisko podľa nich zostáva otvorené na pripojenie pre nových signatárov.
Schválená deregulácia je podľa stanoviska organizácií postavená na neoverených sľuboch o odolnosti voči klimatickej zmene a znižovaní pesticídov na rovnakých mýtoch, ktoré sprevádzali zlyhanie prvej generácie GMO. „NGT ako vedeckú metódu neodmietame. Zásadne však odmietame protiprávnu a iracionálnu dereguláciu ich produktov a ignorovanie vôle občanov. Produkty NGT musia aj naďalej podliehať prísnym a transparentným pravidlám regulácie pre GMO minimálne tak, ako to fungovalo doteraz. Rozhodol o tom aj Európsky súdny dvor v roku 2018,“ zdôraznili signatári v stanovisku.
Medzi 24 signatármi stanoviska je okrem iniciatívy Slovensko bez GMO napríklad Greenpeace Slovensko, Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Vidiecky parlament na Slovensku či Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností.
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali 17. júna nové pravidlá, ktoré uľahčia krajinám EÚ prístup k novým rastlinám odolným voči klíme a škodcom a poskytujúcim vyššie výnosy či vyžadujúcim menej pesticídov. Zmenené pravidlá pre NGT boli dohodnuté medzi vyjednávačmi EP a Rady EÚ v decembri 2025 a znamenajú posun smerom k regulácii, ktorá kladie väčší dôraz na výslednú genetickú podobu rastliny než na samotný postup, ktorým vznikla. Toto nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho zverejnení v úradnom vestníku EÚ. Uplatňovať sa začne o dva roky neskôr.