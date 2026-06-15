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Organizácie odovzdali list k reforme financovania sociálnych služieb
V liste organizácie zároveň upozorňujú, že výška nového príspevku na pomoc pri odkázanosti by mala reflektovať aktuálne ekonomické podmienky, najmä rast životných nákladov a minimálnej mzdy.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti vrátane Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v pondelok odovzdali na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR otvorený list, v ktorom upozorňujú na kľúčové riziká pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb. Uviedla to Lucia Páleníková, PR manažérka SKCH.
Spresnila, že v liste vyjadrujú rešpekt k cieľu reformy posilniť komunitné a domáce formy starostlivosti, no zároveň zdôrazňujú, že úspech reformy bude závisieť od konkrétnych nastavení už od začiatku jej fungovania. Za zásadnú považujú najmä otázku valorizácie príspevkov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti.
„Spravodlivé a včasné nastavenie valorizácie nie je len technickým detailom, ale kľúčovým faktorom úspechu celej reformy. Ide aj o signál, do akej miery systém dokáže reagovať na reálne potreby ľudí odkázaných na pomoc,“ uvádza sa podľa Páleníkovej v liste.
V liste organizácie zároveň upozorňujú, že výška nového príspevku na pomoc pri odkázanosti by mala reflektovať aktuálne ekonomické podmienky, najmä rast životných nákladov a minimálnej mzdy. V opačnom prípade hrozí, že podpora nebude postačujúca a môže dôjsť k oslabeniu domácej starostlivosti.
SKCH a ďalší signatári listu preto podľa Páleníkovej vyzývajú MPSVR, aby prijalo valorizačné opatrenia od 1. januára 2027, ktoré zabezpečia primerané a spravodlivé nastavenie príspevkov pre formálnu aj neformálnu starostlivosť.
Páleníková dodala, že cieľom otvoreného listu je prispieť k nastaveniu systému, ktorý bude dlhodobo udržateľný, spravodlivý a zabezpečí dôstojné podmienky pre ľudí odkázaných na pomoc aj pre tých, ktorí sa o nich starajú.
Spresnila, že v liste vyjadrujú rešpekt k cieľu reformy posilniť komunitné a domáce formy starostlivosti, no zároveň zdôrazňujú, že úspech reformy bude závisieť od konkrétnych nastavení už od začiatku jej fungovania. Za zásadnú považujú najmä otázku valorizácie príspevkov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti.
„Spravodlivé a včasné nastavenie valorizácie nie je len technickým detailom, ale kľúčovým faktorom úspechu celej reformy. Ide aj o signál, do akej miery systém dokáže reagovať na reálne potreby ľudí odkázaných na pomoc,“ uvádza sa podľa Páleníkovej v liste.
V liste organizácie zároveň upozorňujú, že výška nového príspevku na pomoc pri odkázanosti by mala reflektovať aktuálne ekonomické podmienky, najmä rast životných nákladov a minimálnej mzdy. V opačnom prípade hrozí, že podpora nebude postačujúca a môže dôjsť k oslabeniu domácej starostlivosti.
SKCH a ďalší signatári listu preto podľa Páleníkovej vyzývajú MPSVR, aby prijalo valorizačné opatrenia od 1. januára 2027, ktoré zabezpečia primerané a spravodlivé nastavenie príspevkov pre formálnu aj neformálnu starostlivosť.
Páleníková dodala, že cieľom otvoreného listu je prispieť k nastaveniu systému, ktorý bude dlhodobo udržateľný, spravodlivý a zabezpečí dôstojné podmienky pre ľudí odkázaných na pomoc aj pre tých, ktorí sa o nich starajú.