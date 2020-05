Organizácie poslali premiérovi návrhy na zelený reštart ekonomiky

Bratislava 7. mája (TASR) - Environmentálne organizácie a iniciatívy vypracovali návrhy na zelený reštart slovenskej ekonomiky, ktorá je postihnutá epidémiou nového koronavírusu. Návrhy sa týkajú štyroch oblastí, a to energetiky, obnovy budov, vodozádržných opatrení a poľnohospodárstva. Opatrenia zaslali premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) a viacerým členom vlády. Informovala o tom Lucia Szabová z iniciatívy Znepokojené matky.



“Zelený reštart ekonomiky môže byť vnímaný ako veľká neznáma, pritom ide často o opatrenia, ktoré mimovládne organizácie v jednotlivých oblastiach presadzujú už dávnejšie. Nemusíme vymýšľať koleso," hovorí programová riaditeľa Greenpeace Slovensko Katarína Juríková. Dodáva, že klimatické opatrenia majú v sebe zahrnuté ekonomické a sociálne prvky. Zmeny vo fungovaní ekonomiky sa pozerajú na dlhodobejšiu rovinu a pripravujú sa tak na klimatickú krízu a úbytok biodiverzity.



"Klimatická kríza je previazaná so širokým spektrom oblastí a existuje množstvo riešení, ktoré sa nám oplatia, a to aj z dlhodobého hľadiska. Chceme naštartovať dialóg s vládou, pretože na Slovensku je množstvo odborníkov a odborníčok, ktorí chcú a vedia na týchto opatreniach konštruktívne spolupracovať,” uviedol Juraj Melichár z Priateľov Zeme-CEPA.



Organizácie navrhujú napríklad obnovu troch percent budov ročne, zníženie spotreby energie v rodinných domoch, budovanie malých nádrží a jazierok či zachytávanie a infiltráciu dažďovej vody do podložia. Chcú, aby sa vypracoval plán na útlm využívania uhlia, podporilo citlivé hospodárenie k prírode, ako aj presmerovanie podpory na ekologickú živočíšnu výrobu.



Návrhy priniesli CEEV Živica, Extinction Rebellion, Fridays For Future Slovensko, Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme - CEPA, Nestrácajme čas, platforma Budovy pre budúcnosť, Slovenská klimatická iniciatíva, Združenie Slatinka a Znepokojené Matky.