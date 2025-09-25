< sekcia Ekonomika
Organizácie vyzývajú na pomoc skutočne energeticky chudobným
Environmentálne organizácie vyzývajú poslankyne a poslancov NR SR, aby vláda zobrala do úvahy odborné podklady o energetickej chudobe.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Environmentálne a sociálne organizácie navrhujú, aby energopomoc smerovala tým, ktorí to skutočne potrebujú, a zvyšné peniaze sa použili na dlhodobú odolnosť a sebestačnosť Slovenska. Uviedli to vo výzve k energopomoci, ktorou sa poslanci Národnej rady (NR) SR začali zaoberať vo štvrtok. Výzvu poslancom NR SR poslali Priatelia Zeme - CEPA, Greenpeace Slovensko, Klimatická koalícia a Asociácia sociálno-ekonomických analytikov.
„Na plošnú energopomoc už vlády minuli toľko peňazí (4 miliardy eur), že sme mohli mať už viac ako tretinu všetkých rodinných domov (37 %) so zateplenými strechami, vymenenými oknami a dverami vďaka príspevku 10.000 eur z programu Obnov dom mini,” uviedol Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme - CEPA.
Environmentálne organizácie vyzývajú poslankyne a poslancov NR SR, aby vláda zobrala do úvahy odborné podklady o energetickej chudobe. Navrhujú adresnú energopomoc pre 30 % domácností, ktorou by vláda v roku 2026 mohla pomôcť všetkým ľuďom v energetickej chudobe a stále by jej zostalo 290 miliónov eur.
„Z jednej strany konsolidujeme a z druhej plošne vyhadzujeme peniaze na stropovanie cien. Prostriedky, ktoré mali ísť na zatepľovanie a obnoviteľné zdroje, a tak prispieť k skutočnému riešeniu vysokých cien energií, opäť len premrháme. Navyše, tieto peniaze končia vo vreckách fosílnych spoločností a energokorporácií, ktoré patria medzi najziskovejšie firmy na Slovensku. A v budúcom roku budeme tento problém riešiť zas,“ doplnila Dorota Osvaldová z Greenpeace.
„Odborári, zamestnávatelia, ekonómovia aj environmentalisti volajú po adresnej energopomoci. Ak by sme namiesto všetkých podporili 30 % domácností, stále by sme mohli pomôcť viac než 35.000 rodinám, ktoré by vďaka obnove budov, tepelným čerpadlám, slnečným kolektorom a podobným riešeniam mohli raz a navždy vyriešiť svoj problém s nákladmi na energiu,“ uzavrela Osvaldová.
Organizácie pripomenuli, že v skrátenom legislatívnom konaní sa v parlamente prerokúva návrh zákona o adresnej energopomoci. Vláda chce zadotovať až 90 % domácností za 435 miliónov eur len v konsolidačnom roku 2026 a ďalšie - najbohatšie domácnosti riešiť ešte individuálne.
