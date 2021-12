Organizácie vyzývajú politikov na okrúhly stôl k finančným reformám

Bratislava 3. decembra (TASR) – Viaceré organizácie vyzývajú politikov na zvolanie okrúhleho stola. Reformy verejných financií, daní a odvodov podľa nich totiž nie je možné urobiť bez odbornej diskusie. Tvrdia to Americká obchodná komora, Slovenská asociácia finančníkov, Slovenská komora daňových poradcov a Republiková únia zamestnávateľov.



Organizácie spomenuli, že Slovensko už pred koronakrízou zaostávalo v procese dobiehania životnej úrovne vyspelých krajín Európskej únie (EÚ). "Na rozdiel od regionálnych konkurentov sa rast výrazne spomalil, a to najmä pre absenciu reforiem. Ako odpoveď na znižujúcu sa konkurencieschopnosť našej ekonomiky sa nová vláda zaviazala v rámci programového vyhlásenia ako i plánu obnovy a odolnosti realizovať reformy riadenia verejných financií i daňového a odvodového systému," podotkli organizácie.



Vítajú predstavenie základných téz daňovo-odvodovej reformy z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), zároveň však vyzývajú politikov, aby zintenzívnili reformné úsilie a urýchlili prijatie kľúčových zákonov o dôchodkovej reforme, výdavkových stropoch, dlhovej brzde a začali sa detailne venovať i daňovo-odvodovej reforme.



"Od predstaveného návrhu až do prípravy paragrafového znenia zákonov je dlhá cesta, a preto vyzývame ministerstvo financií a politikov, aby v záujme čo najrýchlejšej prípravy zákonov pristúpili k prijatiu a predstaveniu jednotného, uceleného a podrobného návrhu, pripraveného na odbornú diskusiu," napísali organizácie s tým, že diskusiu sú pripravené podporiť organizačne aj odborne.



Daňovo-odvodovú reformu považujú organizácie za zásadný impulz zrýchlenia ekonomického rastu a posilnenia konkurencieschopnosti Slovenska. "Pre rast ekonomiky a podporu firemných investícií do preferovaných oblastí pozitívne vnímame hlavne navrhované zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb, flexibilné odpisovanie majetku, skupinové zdaňovanie firiem a výrazné zjednodušenie zdaňovania práce," vymenovali organizácie s tým, že uvedené zmeny považujú za dôležité pre zlepšenie podnikateľského prostredia, podporu ekonomického rastu a naštartovanie procesu dobiehania životnej úrovne vyspelých krajín EÚ.