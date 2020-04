Organizácie žiadajú premiéra, aby podporil zelenú obnovu ekonomiky

Bratislava 22. apríla (TASR) - Sedem klimatických organizácii žiada predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO), aby na zasadnutí Európskej rady (ER) podporil zelenú obnovu ekonomiky v Európe. Informovala o tom Lucia Szabová z iniciatívy Znepokojené matky. Iniciatívu na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky podpísal minulý týždeň minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).



"Ak sme sa spolu počas krízy spôsobenej koronavírusom niečo naučili, tak je to určite to, že načúvanie odborníkom a vedcom spolu s včasnými a odvážnymi riešeniami vedia zabrániť tým najhorším scenárom," uvádzajú organizácie v liste premiérovi. Dodávajú, že klimatickú krízu je nutné riešiť nadrezortne a v medzinárodnom meradle.



Mimovládne organizácie zdôrazňujú, že klimaticky orientované opatrenia majú pozitívny vplyv na zamestnanosť, úspory pre obyvateľov, inovácie a rozvoj regiónov.



Matovič po rokovaní výboru pre európske záležitosti povedal, že nechce, aby bolo Slovensko pri zelenej obnove ekonomiky "zatlačené do kúta" a dohoda sa musela podpísať. Premiér by to považoval za nerozumné zapojenie sa do zelenej obnovy. "Poďme cestou zateplenia a obnovenia všetkých možných budov, ktoré má k dispozícii štátna a verejná správa. To bude rozumné zapojenie sa do zelenej obnovy. Zároveň výrazným spôsobom pomôžeme malým a stredným podnikateľom," poznamenal.



Ako príklad uvádza Juraj Melichár z Priateľov Zeme-CEPA dáta z najnovšej správy Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu. "Podľa nej každé investované euro do čistej energetiky v duchu Parížskej dohody prinesie tri až osem eur výhod a vytvorí aj v kontexte koronakrízy až o 47 miliónov viac pracovných miest a o 2,4 percenta zvýši rast HDP do roku 2050 ako súčasné hospodárske plány,” uviedol Melichár. Dodáva, že kvalita života sa zlepší o 13,5 percenta a to najmä znížením znečistenia ovzdušia.



Medzi signatárov žiadosti patria platforma Budovy pre budúcnosť, Extinction Rebellion Slovensko, Fridays for Future Slovensko, Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme-CEPA, Slovenská klimatická iniciatíva a Znepokojené matky.