< sekcia Ekonomika
Orgány inšpekcie práce vlani zistili vyše 41.000 nedostatkov
Inšpektoráty práce v roku 2025 zistili nelegálne zamestnávanie 1211 fyzických osôb, z ktorých 687 vykonávalo pre zamestnávateľa závislú prácu bez písomne uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Orgány inšpekcie práce zistili v roku 2025 celkovo 41.338 nedostatkov, čo je o 1638 alebo o 3,8 % menej ako v roku 2024 (42.976). Napriek tomu sa počet aj suma udelených pokút zvýšili na 6,26 milióna eur. Najvyšší počet nedostatkov, viac ako 10.000, zistili inšpektori v oblasti pracovnoprávnych a mzdových predpisov. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda.
Orgány inšpekcie práce udelili spolu 2549 právoplatných pokút, čo je o 60 viac ako v roku 2024 a nárast sumy o 624.827 eur (+11,1 %). Blokové pokuty uložené na mieste dosiahli 1405 prípadov v sume 152.100 eur. Jednotlivcom bolo uložených 38 pokút v sume 6393,50 eura.
Najvyšší absolútny nárast nedostatkov zaznamenali inšpektori v kategórii Ustanovené pracovné podmienky, kde ich počet vzrástol o 1430 na 8603 (+19,9 %). Medziročný pokles o 19,6 % alebo o 1468 nedostatkov zaznamenali inšpektori v kategórii Prevádzkové budovy a objekty. Pokles počtu nedostatkov o 13 % na 1211 zaznamenali orgány inšpekcie aj v sledovanej kategórii nelegálneho zamestnávania.
V roku 2025 inšpekcia práce zistila celkovo 10.285 nedostatkov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, predpisov upravujúcich štátnozamestnanecké vzťahy, ako aj záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv. Tento počet je na porovnateľnej úrovni s rokom 2024 (10.286).
Najväčšie zastúpenie mali porušenia týkajúce sa vzniku pracovného pomeru, odmeňovania zamestnancov, ako aj pracovného času a jeho evidencie. Najčastejším porušením pri vzniku pracovného pomeru bolo, že zamestnávateľ neposkytol zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania.
Druhou najpočetnejšou skupinou boli porušenia v oblasti odmeňovania zamestnancov. Najčastejšie sa opakujúcim nedostatkom bolo nepriradenie príslušného stupňa náročnosti práce pracovnému miestu podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon zamestnávateľ od zamestnanca vyžaduje v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a neposkytnutie mzdy najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre príslušný stupeň náročnosti práce.
Inšpektoráty práce vykonali celkovo 16.635 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, v rámci ktorých bolo skontrolovaných 14.736 subjektov (právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi) a 31.536 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných subjektov.
Inšpektoráty práce v roku 2025 zistili nelegálne zamestnávanie 1211 fyzických osôb, z ktorých 687 vykonávalo pre zamestnávateľa závislú prácu bez písomne uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu.
Orgány inšpekcie práce udelili spolu 2549 právoplatných pokút, čo je o 60 viac ako v roku 2024 a nárast sumy o 624.827 eur (+11,1 %). Blokové pokuty uložené na mieste dosiahli 1405 prípadov v sume 152.100 eur. Jednotlivcom bolo uložených 38 pokút v sume 6393,50 eura.
Najvyšší absolútny nárast nedostatkov zaznamenali inšpektori v kategórii Ustanovené pracovné podmienky, kde ich počet vzrástol o 1430 na 8603 (+19,9 %). Medziročný pokles o 19,6 % alebo o 1468 nedostatkov zaznamenali inšpektori v kategórii Prevádzkové budovy a objekty. Pokles počtu nedostatkov o 13 % na 1211 zaznamenali orgány inšpekcie aj v sledovanej kategórii nelegálneho zamestnávania.
V roku 2025 inšpekcia práce zistila celkovo 10.285 nedostatkov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, predpisov upravujúcich štátnozamestnanecké vzťahy, ako aj záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv. Tento počet je na porovnateľnej úrovni s rokom 2024 (10.286).
Najväčšie zastúpenie mali porušenia týkajúce sa vzniku pracovného pomeru, odmeňovania zamestnancov, ako aj pracovného času a jeho evidencie. Najčastejším porušením pri vzniku pracovného pomeru bolo, že zamestnávateľ neposkytol zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania.
Druhou najpočetnejšou skupinou boli porušenia v oblasti odmeňovania zamestnancov. Najčastejšie sa opakujúcim nedostatkom bolo nepriradenie príslušného stupňa náročnosti práce pracovnému miestu podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon zamestnávateľ od zamestnanca vyžaduje v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a neposkytnutie mzdy najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre príslušný stupeň náročnosti práce.
Inšpektoráty práce vykonali celkovo 16.635 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, v rámci ktorých bolo skontrolovaných 14.736 subjektov (právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi) a 31.536 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných subjektov.
Inšpektoráty práce v roku 2025 zistili nelegálne zamestnávanie 1211 fyzických osôb, z ktorých 687 vykonávalo pre zamestnávateľa závislú prácu bez písomne uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu.