Originálne a hodnotné riešenia treba právne chrániť, úrad ponúka pomoc

Banská Bystrica 9. apríla (TASR) – Aj počas týchto dní, ktoré sú poznačené novým koronavírusom, vznikajú na Slovensku originálne a hodnotné riešenia. Súčasná situácia ukazuje silu kreativity a inovačný potenciál zdravotníctva, univerzít, informatikov, vedcov, študentov či technikov. Vynálezy, technické riešenia a dizajny vytvorené duševnou činnosťou chráni právo priemyselného vlastníctva, no na ich ochranu je potrebná registrácia. Upozorňujú na to odborníci Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR so sídlom v Banskej Bystrici, ktorí zároveň ponúkajú pomoc.



"Aj keď pracujeme v mimoriadnych podmienkach s cieľom ochrániť predovšetkým ľudské životy, povinnosťou odborníkov je pripomínať potenciál nápadu a duševného vlastníctva. Slovensko ukázalo výnimočný potenciál, ktorý treba rozvíjať," konštatuje Richard Messinger, predseda ÚPV SR.



Podľa neho úrad v súčasnosti kontaktuje autorov riešení a ponúka im služby na prihlásenie patentu, úžitkového vzoru a registráciu ochrannej známky. V prípade udelenia priemyselného práva tak riešenie podlieha ochrane a predstavuje pre autorov výlučné práva na trhu, kde boli uznané. Dnes je možné podávať prihlášky iba elektronicky alebo poštou.



Podľa ÚPV SR najvyužívanejším predmetom ochrany duševného vlastníctva v priemysle a službách v SR je zápis ochrannej známky. Podnikatelia si tak chránia svoje značky pre služby a tovary na trhu. Počet ich podaní zvykne ročne dosahovať číslo okolo 3000. Ochrannou známkou môže byť označenie slovné, obrazové, priestorové, pozičné, zvukové, pohybové, multimediálne, holografické, označenie vzoru tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov alebo iné, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary či služby.



Ako odborníci pripomínajú, technické riešenie je možné chrániť patentom alebo takzvaným malým patentom – úžitkovým vzorom. Udeľuje sa na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. Patent platí 20 rokov, doba ochrany úžitkového vzoru trvá štyri roky s možnosťou predĺženia na 10 rokov.



Podrobné informácie záujemcovia nájdu na: https://www.indprop.gov.sk. Tím informačného centra je im neustále k dispozícii.