Orlen a britský ropný koncern podpísali zmluvu o dodávkach ropy

Varšava 19. augusta (TASR) - Poľská spoločnosť Orlen a britský ropný koncern BP podpísali ročný kontrakt na dodávku 6 miliónov ton ropy z nórskych polí v Severnom mori. Oznámil to v pondelok Orlen. Prvá dodávka sa očakáva v septembri. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu businesstimes.



"Dohoda o dodávke nórskej ropy Orlenu je dôležitým krokom pre naše podnikanie v Poľsku. Pomáha tiež zvýšiť energetickú bezpečnosť Poľska a širšieho regiónu strednej a východnej Európy. Prostredníctvom nášho obchodného tímu sme schopní dodávať nielen ropu zo Severného mora ropy, ale umožniť aj prístup k mnohým ďalším typom ropy," povedal šéf poľskej divízie BP Poland Bogdan Kucharski.



Generálny riaditeľ Orlen Ireneusz Fafara zase v pondelok uviedol, že spoločnosť je pripravená na úplnú nezávislosť od dodávok ruskej ropy po rozšírení českej infraštruktúry ropovodov.



"Skupina Orlen je dobre pripravená úplne opustiť ruskú ropu, ktorú v súčasnosti spracováva iba rafinéria v Litvínove v Českej republike. Kľúčové je rozšírenie prepravnej infraštruktúry v Česku, čo je hlavnou prekážkou pre upustenie od dovozu ruskej ropy do tejto krajiny," povedal Fafara v pondelok pre PAP. Vyhlásil tiež, že ropa z Ruska sa v poľských rafinériách nepoužíva. "Pri diverzifikácii dodávok staviame na surovine, ktorá je kvalitatívne stabilná, ale zohľadňujeme aj jej vlastnosti, ktoré nám umožňujú dosahovať dobré výnosy," poznamenal.



Zdôraznil, že Orlen už urobil všetko pre to, aby bola česká rafinéria nezávislá od dodávok surovín z východu. "V litvínovskom závode prebiehajú testy, počas ktorých sa úspešne spracovávajú zmesi neruskej ropy," povedal. "To potvrdzuje, že rafinéria môže spracovávať neruskú ropu. Ďalší český závod, ktorý vlastní Orlen Group a ktorý sa nachádza v Kralupoch, ruskú ropu vôbec nepoužíva," dodal.



Za rozširovanie prepravnej infraštruktúry v Česku je zodpovedný štátny prevádzkovateľ potrubí Mero.



Rozšírenie Transalpine Pipeline (TAL) umožní väčší dovoz ropy z južného smeru. Česká republika tak bude menej závislá od dodávok z Ruska. Očakáva sa, že tento projekt bude dokončený v roku 2025.